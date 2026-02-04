Buscás trabajo o crecer profesionalmente: mirá estos talleres son para vos

Mejorar el currículum, aprender a editar videos, ordenar las finanzas personales y optimizar el perfil de LinkedIn. Son algunas de las habilidades que propone fortalecer ProgramON de Chicos.net con sus Talleres Gratuitos de Verano, una serie de capacitaciones breves, prácticas y pensadas para jóvenes que buscan sumar herramientas concretas para el mundo laboral y digital.
La propuesta reúne cuatro encuentros virtuales que se dictan durante febrero, con una duración aproximada de entre 80 y 90 minutos cada uno. En todos los casos, antes del taller un tutor se comunica por mail o WhatsApp con las personas inscriptas para compartir la información necesaria y facilitar el acceso.
Un CV con impacto
El primer taller se realizará el 5 de febrero a las 18 horas. Bajo el nombre “Un CV con impacto, ¿lo armamos juntos?”, el encuentro propone aprender a construir un currículum profesional que resalte habilidades, experiencias y logros de forma clara y estratégica.
Durante la capacitación se trabaja la estructura adecuada, la selección de palabras clave y la forma de presentar la información para destacarse frente a búsquedas laborales cada vez más competitivas.
CapCut sin vueltas
El 9 de febrero a las 18 horas será el turno de “CapCut sin vueltas”. En 90 minutos, el taller enseña a editar videos con una de las aplicaciones más elegidas por creadores digitales.
Cortes, efectos, música, textos y recursos que permiten lograr piezas dinámicas y atractivas forman parte del contenido. La propuesta apunta a quienes generan contenido para redes, estudian, emprenden o quieren sumar una habilidad muy demandada.
Aprender a administrar el dinero
El 23 de febrero a las 18 horas se dictará el taller orientado a la organización financiera personal. La capacitación propone herramientas simples para entender el ahorro, controlar gastos y armar un presupuesto útil tanto para la vida cotidiana como para quienes están iniciando un emprendimiento.
El enfoque es práctico y accesible, pensado para aplicar lo aprendido de inmediato.
LinkedIn y perfil profesional
El 24 de febrero a las 18 horas tendrá lugar el taller “LinkedIn: armá tu perfil profesional”. En este encuentro se enseña a crear un perfil atractivo, optimizar la información y utilizar la red para generar contactos y oportunidades laborales.
La capacitación aborda desde la presentación personal hasta la construcción de vínculos profesionales dentro de la plataforma.
Cómo inscribirse
Para participar en cualquiera de los talleres, las personas interesadas deben ingresar a la página web de chicos.net y crear una cuenta en la sección de ProgramON, completar sus datos y elegir el curso.
Una vez inscriptas, recibirán el contacto del tutor con las indicaciones previas al encuentro.