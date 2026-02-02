Secciones
Jaldo le explicó al procurador de la Nación la idea de controlar los cielos

Tras la reunión con el jefe de los fiscales de la Nación, hubo un compromiso de diseñar un esquema legal sólido.

Hace 1 Hs

“La reunión fue muy positiva. El gobernador Osvaldo Jaldo y otros funcionarios explicaron en qué consiste el proyecto de radarización y coordinaron acciones que pueden implementarse de manera conjunta”, señaló una fuente de la Procuración General de la Nación al confirmar el encuentro que mantuvo el titular del Poder Ejecutivo con el jefe de los fiscales de la Nación, Eduardo Casal.

El cónclave se realizó en diciembre y habría sido coordinado por el fiscal general de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz. La intención fue que los representantes del Gobierno provincial detallaran personalmente los alcances del plan anunciado por Jaldo para controlar el espacio aéreo tucumano con el objetivo de detectar vuelos vinculados al narcotráfico.

Según pudo reconstruir LA GACETA, durante la reunión el mandatario provincial explicó los motivos de la iniciativa y precisó sus alcances. “Dejó en claro que esa tarea es responsabilidad de la Nación y que su intención no era inmiscuirse en competencias ajenas, sino colaborar”, añadió el vocero del jefe de los fiscales.

“En ese marco, hubo un compromiso de avanzar en un esquema legal que garantice que el proyecto sea incuestionable”, agregó.

Además, de acuerdo con lo que trascendió, el gobernador le transmitió a Casal su preocupación por la falta de magistrados en la Justicia Federal. El procurador general de la Nación se comprometió a analizar la situación y revisar el estado de las fiscalías, aunque aclaró que tiene escaso margen de acción en el proceso de designación de jueces.

Por último, ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar en la firma de convenios que permitan adoptar medidas conjuntas para combatir el narcotráfico, teniendo en cuenta que Tucumán es una de las pocas provincias que aún no cuenta con acuerdos de este tipo.

