Jaldo le explicó al procurador de la Nación la idea de controlar los cielos

Además, de acuerdo con lo que trascendió, el gobernador le transmitió a Casal su preocupación por la falta de magistrados en la Justicia Federal. El procurador general de la Nación se comprometió a analizar la situación y revisar el estado de las fiscalías, aunque aclaró que tiene escaso margen de acción en el proceso de designación de jueces.