Un despliegue para ocultar el crimen de Érika Antonella Álvarez

El sospechoso escapó en una moto que había comprado el mismo día en que hallaron el cuerpo en Manantial Sur. Se fue a la casa de un country en Pilar, provincia de Buenos Aires. Al parecer, alguien le informó que lo estaban buscando por el crimen. Fue atrapado a bordo del rodado y con el pasaporte en la mano. Todo parecería indicar que pensaba fugarse al exterior, ya que llevaba consigo ese documento. Ese hecho terminó transformándose en el primer indicio de que el caso tenía un polémico y enigmático trasfondo.