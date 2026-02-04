Proyecto de un tucumano: un mensaje de libertad que pasa del teatro al cine

“El mayor desafío, dejando de lado el tema económico, es convertir el verano de Argentina de 2026, en el otoño de Madrid de 1975 y años posteriores. Teníamos una ventana de tiempo, con disponibilidad de todo el equipo, que no podíamos desperdiciar. Hoy, la financiación oficial es casi imposible y burocrática. También tiene ejes u orientaciones que las producciones independientes no están dispuestas a aceptar. Para esta producción, la financiación de las etapas de preproducción y rodaje fue soportada con recursos propios y una adhesión privada de una empresa agrícola salteña de nietos de inmigrantes españoles. Ayudan las numerosas declaraciones de interés de instituciones oficiales, provinciales y municipales, y de ONGs vinculadas a la memoria histórica y la repercusión en medios periodísticos y redes locales y de otros países, principalmente de España. Estamos atentos para inscribirnos en programas de fomento a la producción audiovisual para el reembolso parcial de gastos y de subsidio a la posproducción, para lograr tener un producto terminado para julio”, adelanta para LA GACETA.