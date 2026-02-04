Secciones
¿Sos deportista y vivís en Yerba Buena? Podés postularte a la Beca Deportiva de la municipalidad

La convocatoria ya está abierta y los interesados deben completar el formulario de inscripción en www.yerbabuena.gob.ar. Es requisito excluyente acreditar domicilio en la ciudad.

CONVOCATORIA. Deportistas de Yerba Buena podrán postularse a la Beca Deportiva 2026. CONVOCATORIA. Deportistas de Yerba Buena podrán postularse a la Beca Deportiva 2026. / MUNICIPALIDAD DE YERBA BUENA
Hace 1 Hs

Yerba Buena abrió la convocatoria para la "Beca Deportiva 2026", un programa que apunta directamente a acompañar a deportistas locales que transitan el camino del alto rendimiento.

La iniciativa no se presenta como una ayuda, sino como una herramienta estratégica pensada para potenciar el rendimiento, la formación integral y la proyección de atletas que representan a la ciudad en distintos niveles de competencia. 

Desde la Dirección de Deportes explicaron que el programa busca fortalecer el desarrollo deportivo local a través de un esquema que combina apoyo económico, acompañamiento deportivo y el respaldo de empresas privadas que se suman a esta propuesta. 

Una beca pensada para el alto rendimiento

La beca está dirigida a deportistas de Yerba Buena que formen parte de proyectos deportivos consolidados, con planificación, seguimiento y metas competitivas. Se trata de atletas que ya recorren un camino exigente dentro de su disciplina y que necesitan un sostén para continuar creciendo.

Este acompañamiento busca impactar de manera concreta en la preparación de cada deportista. El respaldo económico puede traducirse en mejores condiciones de entrenamiento, traslados a competencias, equipamiento y todo aquello que forma parte de la rutina de un atleta que compite a nivel federado, provincial, nacional o internacional.

Cómo postularse a la Beca Deportiva 

Los interesados en formar parte de esta convocatoria deberán completar el formulario de inscripción disponible en el sitio web oficial www.yerbabuena.gob.ar. Este es el único medio habilitado para postularse.

Como requisito excluyente, los aspirantes deberán acreditar domicilio real en Yerba Buena. La beca está destinada exclusivamente a deportistas de la ciudad que representen al municipio en sus distintas competencias.

Apoyo económico y respaldo privado

Uno de los puntos centrales del programa es que, además del apoyo financiero, existe un esquema de acompañamiento que incluye el respaldo de empresas privadas. 

La idea es generar un entorno favorable para que los atletas puedan concentrarse en entrenar, competir y superarse, con menos obstáculos vinculados a los costos que implica sostener una carrera deportiva.

Con esta convocatoria, Yerba Buena busca seguir brindando oportunidades concretas a quienes dedican gran parte de su vida al entrenamiento, la superación personal y la competencia al máximo nivel, entendiendo al deporte como un motor de crecimiento individual y colectivo.

Temas TucumánYerba BuenaMunicipalidad de Yerba BuenaPablo MacchiarolaJóvenes
