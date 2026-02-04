Habilitan clases de apoyo gratuitas en siete sedes de la provincia para rendir materias pendientes

El Ministerio de Educación de la provincia puso en marcha un esquema de acompañamiento destinado a estudiantes que aún deben materias. La propuesta se desarrollará en siete sedes distribuidas en distintos puntos del territorio y se extenderá hasta el 27 de febrero.
La iniciativa tiene una prioridad exclusivamente académica y comenzará el nueve de febrero, con la idea de reforzar aprendizajes y facilitar la aprobación de materias pendientes.
El dispositivo ofrece tutorías en áreas como Lengua y Literatura, Matemática e Inglés, materias que suelen concentrar la mayor cantidad de instancias de recuperación.
A diferencia del formato tradicional de clases, los encuentros se organizan en modalidad taller, poniendo foco en alfabetización y matemática aplicada. La dinámica incluye actividades prácticas de lectura, escritura y resolución de problemas.
La entidad encabezada por Susana Montaldo, explicó que la estrategia apunta a brindar herramientas que permitan a los adolescentes presentarse con mayor preparación ante las comisiones evaluadoras de este mes y, de ese modo, sostener la continuidad de sus trayectorias escolares.
Los espacios de apoyo funcionan de 9 a 12.30 y cada sede cuenta con cupos estimados para alrededor de 300 estudiantes.
El programa se implementa en el CIIDEPT (José Ingenieros 260) y en el Colegio Nacional Bartolomé Mitre (Ildefonso de las Muñecas 850), en San Miguel de Tucumán; en la Escuela Secundaria de Manualidades Agustina B. de García Fernández, en Bella Vista; en la Escuela Media Ingenio Leales; en el Colegio Libertador General San Martín, de Tafí Viejo; en la Escuela de Comercio Ricardo Rojas, de Famaillá; y en la Escuela de Comercio República de Panamá, en Concepción.