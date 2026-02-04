Secciones
Habilitan clases de apoyo gratuitas en siete sedes de la provincia para rendir materias pendientes

La iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación funcionará del nueve al 27 de febrero, con acompañamiento en Lengua, Matemática e Inglés.

Hace 2 Hs

El Ministerio de Educación de la provincia puso en marcha un esquema de acompañamiento destinado a estudiantes que aún deben materias. La propuesta se desarrollará en siete sedes distribuidas en distintos puntos del territorio y se extenderá hasta el 27 de febrero.

La iniciativa tiene una prioridad exclusivamente académica y comenzará el nueve de febrero, con la idea de reforzar aprendizajes y facilitar la aprobación de materias pendientes.

El dispositivo ofrece tutorías en áreas como Lengua y Literatura, Matemática e Inglés, materias que suelen concentrar la mayor cantidad de instancias de recuperación.

A diferencia del formato tradicional de clases, los encuentros se organizan en modalidad taller, poniendo foco en alfabetización y matemática aplicada. La dinámica incluye actividades prácticas de lectura, escritura y resolución de problemas.

La entidad encabezada por Susana Montaldo, explicó que la estrategia apunta a brindar herramientas que permitan a los adolescentes presentarse con mayor preparación ante las comisiones evaluadoras de este mes y, de ese modo, sostener la continuidad de sus trayectorias escolares.

Los espacios de apoyo funcionan de 9 a 12.30 y cada sede cuenta con cupos estimados para alrededor de 300 estudiantes.

El programa se implementa en el CIIDEPT (José Ingenieros 260) y en el Colegio Nacional Bartolomé Mitre (Ildefonso de las Muñecas 850), en San Miguel de Tucumán; en la Escuela Secundaria de Manualidades Agustina B. de García Fernández, en Bella Vista; en la Escuela Media Ingenio Leales; en el Colegio Libertador General San Martín, de Tafí Viejo; en la Escuela de Comercio Ricardo Rojas, de Famaillá; y en la Escuela de Comercio República de Panamá, en Concepción.

