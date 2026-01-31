Menos alumnos y más docentes: cómo cambiará la primaria argentina hacia 2030

Es normal imaginar aulas con decenas de estudiantes y un solo docente al frente, una escena que durante años definió a la escuela primaria en Argentina. Sin embargo, ese paisaje empezaría a cambiar en los próximos años. Según el informe Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado, de Argentinos por la Educación, la caída sostenida de la natalidad reducirá de manera significativa la matrícula del nivel primario hacia 2030, con impacto directo en la cantidad de alumnos por docente, el tamaño de las aulas y la organización del sistema educativo.