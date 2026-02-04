Secciones
El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

El SMN anticipa una jornada agobiante con alta humedad. Sin embargo, el tiempo cambiaría el jueves.

CALOR. El calor se hará sentir este miércoles en Tucumán. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO CALOR. El calor se hará sentir este miércoles en Tucumán. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 3 Hs

Los tucumanos tendrán una nueva jornada calurosa, con temperaturas que superarían los 35 grados, antes de la llegada de las lluvias, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzó con 23 grados, humedad del 81%, viento del norte a 12 kilómetros por hora y visibilidad a 12 kilómetros. La temperatura irá en ascenso con el correr de las horas y se espera que el termómetro marque por arriba de los 35 grados.

Para el jueves se espera una tendencia similar, aunque estaría marcada por el regreso de las lluvias. Esto provocaría un fuerte descenso de la temperatura para el viernes, que registraría una máxima de 26 grados.

Para el fin de semana las temperaturas oscilarían entre los 22 y los 30 grados.

La temperatura en febrero

El observador meteorológico Cristofer Brito señaló que durante los primeros días de febrero "la humedad y el calor, que son el principal alimento de las tormentas, van a seguir estando, sobre todo esta próxima semana".

"Tuvimos muy pocos días con temperaturas superiores a los 35 grados y sólo en dos oportunidades llegamos a los 40. En líneas generales, fue un verano bastante normal", sentenció.

