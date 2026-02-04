La economía familiar, ante la vuelta a clases: “Sólo para comprar mochilas necesito unos $100.000”

Dolores Márquez es maestra y mamá de tres hijos. Frente a una vidriera del microcentro tucumano, se detiene unos segundos más de lo habitual. Mira los colores, los tamaños, los cierres y, casi sin darse cuenta, empieza a hacer cuentas. “Este año solo compraré dos mochilas porque mi hija más chica tiene la suya impecable. Con los varones es más difícil”, dice entre risas. “Pero bueno, buscaremos precios y elegiremos modelos más atemporales. Solo en mochilas ya voy a gastar más de cien mil pesos, así que nos sentaremos a ver qué se puede reciclar”, admite.
Su testimonio ejemplifica una escena que se repite por estos días en las librerías con familias que recorren locales , preguntan precios, comparan opciones y se van sin comprar, al menos por ahora.
Compras en pausa
En los comercios, el movimiento es constante, aunque las ventas avanzan con cautela. En Copitec los empleados explicaron que las consultas se multiplicaron en los últimos días, pero que muchas familias aún no concretan la compra. “Vienen con la lista en mano, preguntan precios, comparan entre cuadernos, carpetas y mochilas. Hay familias que nos dicen que están armando la lista y viendo cómo se ajusta a su presupuesto antes de comprar”, señalaron.
La misma tendencia se observa en otros puntos del centro. En una librería de calle Junín, Florencia Sosa describe una situación similar: “Más del 70% solo pregunta precios y no lleva nada. Nos dicen: ‘estoy viendo cuánto sale todo antes de decidir’. Compra real todavía hay poca”.
Decidir qué comprar
Para Márquez, la estrategia de este año será comprar lo indispensable y estirar al máximo lo que quedó del año pasado. Como muchas familias tucumanas, intenta elegir modelos que no estén tan ligados a modas pasajeras, con la idea de que puedan usarse más de un ciclo lectivo. “Antes uno se dejaba llevar por el dibujito, ahora mirás si es resistente”, resume.
El gasto más fuerte
Según el relevamiento realizado por este diario, las mochilas concentran el mayor impacto en el presupuesto familiar. Los sets más económicos para niñas, que incluyen mochila, lunchera y cartuchera (sin carrito), parten desde los $47.000. En el caso de los varones, los sets con carrito, lunchera térmica y cartuchera doble alcanzan los $76.999.
A eso se suman las cartucheras, que presentan una amplia variedad de precios. Las más simples se consiguen en Copitec entre los $7.000 y $10.000, mientras que los modelos intermedios rondan los $19.852. Las cartucheras de varios pisos, con diseños más complejos, pueden llegar hasta los $58.000.
Útiles básicos
Más allá de mochilas y cartucheras, los útiles tradicionales también representan un gasto significativo. Por ejemplo, los forros de carpetan cuestan unos $740, los cuadernos espirales rondan los $8.445 el repuesto de hojas (x 268) cerca de $19.228, mientras que los set de lápices cuestan entre $3.500 y $6.500 y los correctores líquidos o roller están entre $2.000 y $3.200
Las tapas de carpeta con diseños se consiguen desde los $7.000, otro ítem que muchas familias evalúan reutilizar si están en buen estado.
Frente a este escenario, algunas librerías ofrecen combos escolares como una forma de alivianar el presupuesto inicial. Uno de los más consultados incluye lapiceras de colores, lápices de colores, tres lápices negros, boligoma, tijera y dos tapas de carpeta, con un precio de $23.000.
La mayoría de las familias tucumanas consultadas coincide en la idea de no comprar todo de una sola vez. Primero, lo indispensable; después, con el correr de las semanas, completar lo que falte.