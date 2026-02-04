La economía familiar, ante la vuelta a clases: “Sólo para comprar mochilas necesito unos $100.000”

Dolores Márquez es maestra y mamá de tres hijos. Frente a una vidriera del microcentro tucumano, se detiene unos segundos más de lo habitual. Mira los colores, los tamaños, los cierres y, casi sin darse cuenta, empieza a hacer cuentas. “Este año solo compraré dos mochilas porque mi hija más chica tiene la suya impecable. Con los varones es más difícil”, dice entre risas. “Pero bueno, buscaremos precios y elegiremos modelos más atemporales. Solo en mochilas ya voy a gastar más de cien mil pesos, así que nos sentaremos a ver qué se puede reciclar”, admite.