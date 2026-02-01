Argentina lidera el ranking como destino elegido por estudiantes extranjeros

Un polo universitario que se mantiene líder

Dentro de ese escenario, la Argentina aparece como el destino más elegido, incluso en un contexto marcado por el ajuste presupuestario y la incertidumbre económica. Según el análisis de QS, el país mantendría un crecimiento cercano al 5% anual en los próximos cuatro años, aunque a un ritmo más moderado que en la última década.