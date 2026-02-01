Secciones
Argentina lidera el ranking como destino elegido por estudiantes extranjeros

Un nuevo informe de QS señala que el país concentra el 40% de estudiantes internacionales y se mantiene como el principal destino universitario de la región, con proyección de crecimiento hacia 2030.

Hace 1 Hs

Argentina volvió a posicionarse como el principal destino universitario de América Latina para estudiantes extranjeros, según un nuevo informe de la consultora internacional QS Quacquarelli Symonds. El relevamiento ubica al país como receptor del 40% de los estudiantes internacionales de la región, una cifra que lo consolida como el mercado educativo más atractivo del continente.

El informe proyecta, además, un crecimiento sostenido de la movilidad estudiantil en América Latina durante los próximos años. Para 2030, las universidades de la región podrían recibir cerca de 500.000 estudiantes internacionales, frente a los 366.000 registrados en 2024. La expansión estará impulsada principalmente por la movilidad entre países latinoamericanos, con una tasa anual estimada del 5,5%.

Un polo universitario que se mantiene líder

Dentro de ese escenario, la Argentina aparece como el destino más elegido, incluso en un contexto marcado por el ajuste presupuestario y la incertidumbre económica. Según el análisis de QS, el país mantendría un crecimiento cercano al 5% anual en los próximos cuatro años, aunque a un ritmo más moderado que en la última década.

Junto con México y Brasil, Argentina concentra más del 60% de los estudiantes extranjeros que llegan a América Latina. Sin embargo, el peso argentino dentro de ese grupo sigue siendo dominante, gracias a una oferta universitaria diversa y reconocimiento internacional de sus títulos.

Los desafíos que enfrenta el sistema

El informe también advierte sobre algunos factores que podrían afectar el crecimiento de la movilidad estudiantil. Entre ellos, se destacan la incertidumbre política, el desfinanciamiento de las universidades públicas y la competencia creciente de destinos europeos, que buscan captar estudiantes internacionales con programas en inglés y políticas activas de atracción.

Aun así, el análisis de QS sostiene que estos condicionantes no alterarían el liderazgo argentino en el corto plazo. El país seguiría funcionando como el mercado ancla del sistema universitario regional, tanto por volumen de estudiantes como por atractivo académico.

La educación pública como ventaja clave

Uno de los puntos centrales del informe es el rol de la educación universitaria pública y gratuita como principal ventaja competitiva de Argentina. Este modelo continúa siendo un factor decisivo para estudiantes de países vecinos que buscan formación de calidad sin los altos costos que implican otros destinos.

QS también señala que la educación superior atraviesa una etapa de transformación a nivel global y que América Latina forma parte de ese proceso. Aún así, el país logra sostener su posicionamiento gracias a su sistema universitario, su tradición de puertas abiertas y la posibilidad de acceder a carreras de grado y posgrado con reconocimiento regional.

Con proyecciones de crecimiento moderado pero sostenido, el informe ubica a Argentina como un actor central en el futuro de la movilidad estudiantil en América Latina.

