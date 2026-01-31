Un preso mató a otro durante una presunta pelea con facas en el penal de Concepción

Intervención judicial

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios de Feria del Centro Judicial Concepción, bajo la dirección del fiscal Gerardo Salas. Las tareas en la escena del crimen fueron supervisadas por la auxiliar de fiscal Constanza Díaz y contaron con la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para el relevamiento de pruebas.