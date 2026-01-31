Secciones
Seguridad

Un preso mató a otro durante una presunta pelea con facas en el penal de Concepción

La víctima cumplía condena por amenazas agravadas y falleció en el hospital tras recibir heridas punzantes.

Hace 1 Hs

Un interno de la Unidad Penitenciaria N° 3 de Concepción fue asesinado este sábado por la mañana tras un presunto enfrentamiento con otro recluso, en un hecho que se registró alrededor de las 8.30 en el sector de conducta del penal.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la víctima fue identificada como Leandro Santiago Robles, quien se encontraba privado de su libertad por una causa de amenazas agravadas. El agresor es Franco Santiago Almirón, de 29 años, quien cumple una condena por el delito de homicidio agravado dictada por el Centro Judicial Capital.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, ambos presos habrían protagonizado una pelea en la que se infligieron lesiones recíprocas utilizando armas de fabricación casera, conocidas como "puntas carcelarias".

Como consecuencia del ataque, Robles sufrió heridas de consideración que obligaron a su traslado de urgencia al Hospital Regional de Concepción. 

Pese a la asistencia médica recibida en el centro de salud, el interno falleció poco después debido a la gravedad del cuadro.

Intervención judicial

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios de Feria del Centro Judicial Concepción, bajo la dirección del fiscal Gerardo Salas. Las tareas en la escena del crimen fueron supervisadas por la auxiliar de fiscal Constanza Díaz y contaron con la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para el relevamiento de pruebas.

Las autoridades informaron que Almirón permanece bajo custodia en el penal y será sometido a una audiencia de formulación de cargos en las próximas horas para responder por el nuevo crimen.

Temas ConcepciónPenal de Concepción
Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Los polémicos sobreseimientos de El Militar: el pasado judicial que favoreció a Felipe Sosa

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo
Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Octava Luna:la cartelera

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán

Retorno a clases: ejecutan obras de refacción en las escuelas tucumanas

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

