Retorno a clases: ejecutan obras de refacción en las escuelas tucumanas

Nazur detalló que el operativo se desarrolla en todo el territorio provincial y destacó el trabajo conjunto con autoridades locales. “Estamos trabajando en todas las comunas y municipios, de manera mancomunada con delegados e intendentes, junto a la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares del ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Infraestructura del ministerio de Educación”, indicó. El objetivo, agregó, es que “el ciclo lectivo comience en la fecha prevista y sin inconvenientes”.