Retorno a clases: ejecutan obras de refacción en las escuelas tucumanas

El Ministerio de Obras Públicas de Tucumán avanza con el operativo “Retorno a Clases”, un plan que contempla tareas de mantenimiento, limpieza y refacciones en establecimientos educativos de todo el territorio, financiado con fondos provinciales. Las obras buscan garantizar condiciones edilicias adecuadas y mayor seguridad en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo previsto para el mes de marzo.
Los trabajos incluyen tareas de conservación general, como limpieza de tanques de agua, pintura de aulas y reparaciones en techos, aprovechando el receso escolar. El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, explicó a LA GACETA que se trata de intervenciones habituales de cada verano, pero reforzadas en esta etapa previa al regreso a las aulas.
“Como todos los años de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, intensificamos las tareas de conservación y algunas obras, sobre todo de limpieza y refacción”, señaló el funcionario. En ese sentido, remarcó que “son trabajos que se pueden realizar cuando los chicos están en período vacacional y apuntan a que las escuelas estén en buenas condiciones”.
Nazur detalló que el operativo se desarrolla en todo el territorio provincial y destacó el trabajo conjunto con autoridades locales. “Estamos trabajando en todas las comunas y municipios, de manera mancomunada con delegados e intendentes, junto a la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares del ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Infraestructura del ministerio de Educación”, indicó. El objetivo, agregó, es que “el ciclo lectivo comience en la fecha prevista y sin inconvenientes”.
Inversiones
En materia de seguridad, el ministro reconoció que años anteriores varios edificios escolares fueron víctimas de vandalismo y robos durante el receso. “Con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, reforzamos la seguridad en los establecimientos porque sufrían robos de bombas de agua, medidores, ventiladores, computadoras y otros elementos esenciales”, explicó, y aseguró que “con este refuerzo, en la actualidad no se reportan situaciones de este tipo”.
Respecto a las inversiones, Nazur precisó que “se destinaron más de $2.500 millones para poner en condiciones las escuelas”. Además, subrayó que, ante los plazos ajustados, “se reforzó la mano de obra con personal de comunas e intendencias para acelerar los trabajos”.
Por último, anticipó el lanzamiento del plan provincial de recuperación de caminos. “En febrero vamos a intervenir los accesos y caminos que conducen a las escuelas y que, lamentablemente, quedaron en mal estado por las condiciones climáticas. No queremos que docentes ni alumnos tengan problemas para llegar a clases”, afirmó.
Vuelta a clases
Desde el Ministerio de Educación provincial confirmaron a LA GACETA que el lunes 9 de febrero se reintegrarán los directores de las instituciones, el 12 lo harán los docentes y luego los alumnos que deben rendir materias o asistir a clases de apoyo. El inicio oficial de clases está previsto para el 2 de marzo.