Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

El organismo nacional mantiene una alerta roja por calor extremo en el oeste de La Pampa, específicamente en los departamentos de Chical Co y Puelén; en una franja del norte de Río Negro que comprende el este de El Cuy y General Roca; y en el este de Neuquén, en las áreas de Confluencia, el este de Añelo, el este de Pehuenches y Picún Leufú.