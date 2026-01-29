Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Para este jueves 29 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas de nivel rojo, naranja y amarillo por altas temperaturas y tormentas. Un total de 15 provincias se verán afectadas por estos eventos que podrían impactar tanto en la salud como en las actividades cotidianas.
En primer lugar, se mantiene una alerta amarilla por tormentas en Misiones, Jujuy, el oeste de Salta, Tucumán, el centro y oeste de Catamarca, el oeste de La Rioja, el oeste de San Juan y el noroeste de Mendoza. En estas zonas podrían registrarse tormentas fuertes, e incluso severas en forma aislada, con caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, lluvias intensas en lapsos breves y ráfagas que llegarían hasta los 90 kilómetros por hora.
Alerta por calor extremo: ¿en qué provincias se esperan temperaturas por encima de lo normal?
El organismo nacional mantiene una alerta roja por calor extremo en el oeste de La Pampa, específicamente en los departamentos de Chical Co y Puelén; en una franja del norte de Río Negro que comprende el este de El Cuy y General Roca; y en el este de Neuquén, en las áreas de Confluencia, el este de Añelo, el este de Pehuenches y Picún Leufú.
Asimismo, se emitió una alerta naranja por altas temperaturas para varias localidades de Corrientes, entre ellas Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé.
Por otro lado, la alerta amarilla por altas temperaturas se extiende al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Misiones, el norte de Corrientes, el oeste de Entre Ríos, el sur de Neuquén, el centro y oeste de Río Negro y el oeste de Chubut.