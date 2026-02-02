Alerta amarilla a lo largo del país: nueve provincias están bajo riesgo por tormentas y vientos severos

Las alertas a lo largo del país

Gran parte de Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe, el norte de Córdoba y una mínima porción de San Luis, están bajo vigilancia por núcleos convectivos. Según el organismo oficial: “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo, y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores acumulados entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”. El fenómeno podría llegar en momentos variados, aunque se pronostica que será para la tarde/noche de hoy.