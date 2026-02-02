Secciones
Alerta amarilla a lo largo del país: nueve provincias están bajo riesgo por tormentas y vientos severos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio aviso de que estos fenómenos podrían interrumpir momentáneamente las actividades y causar daño.

Nueve provincias están bajo alerta por tormentas y vientos. Nueve provincias están bajo alerta por tormentas y vientos. Foto: Imagen ilustrativa/Web
Hace 2 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta para este lunes en el que nueve provincias se encuentran bajo amenaza amarilla por una serie de fenómenos meteorológicos capaces de causar daño e interrumpir momentáneamente las actividades cotidianas.

¿Se aproxima la llegada de El Niño?: qué reveló el último informe del Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con el comunicado emitido por la madrugada de hoy, el SMN advirtió que tanto jurisdicciones del norte, del centro y del sur del país se encuentran bajo aviso meteorológico. En la parte más septentrional del territorio rige la alarma por tormentas severas, acompañadas de lluvia abundante, actividad eléctrica y posible caída de granizo. En el centro llegarán los vientos de gran intensidad y, en el sur, las precipitaciones podrían irrumpir en la jornada.

Las alertas a lo largo del país

Gran parte de Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe, el norte de Córdoba y una mínima porción de San Luis, están bajo vigilancia por núcleos convectivos. Según el organismo oficial: “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo, y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores acumulados entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”. El fenómeno podría llegar en momentos variados, aunque se pronostica que será para la tarde/noche de hoy.

El sur de Mendoza, el oeste de Neuquén y Río Negro están bajo alerta por fuertes ráfagas. “El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, explicaron desde el ente meteorológico.

Mientras que el extremo sur del país está bajo advertencia por abundante caída de agua. La parte más austral de Neuquén y la zona más austral de Chubut podrían ser afectados por precipitaciones, algunas localmente intensas. Se esperan valores de acumulación entre 10 y 20 mm.

Las recomendaciones del SMN 

Ante los fenómenos de gran intensidad, el SMN proporcionó algunas recomendaciones:

Alerta por tormentas:

1. Evitá salir.

2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4.Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por vientos:

1. Evitá salir.

2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos.

3. Cerrá y alejate de aberturas.

4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5. Tené precaución al conducir.

Alerta por lluvias:

1. Evitá salir.

2. No saques la basura.

3. Limpiá desagües y sumideros.

4. Alejate de zonas inundables.

5. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

