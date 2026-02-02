Alerta amarilla a lo largo del país: nueve provincias están bajo riesgo por tormentas y vientos severos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta para este lunes en el que nueve provincias se encuentran bajo amenaza amarilla por una serie de fenómenos meteorológicos capaces de causar daño e interrumpir momentáneamente las actividades cotidianas.
De acuerdo con el comunicado emitido por la madrugada de hoy, el SMN advirtió que tanto jurisdicciones del norte, del centro y del sur del país se encuentran bajo aviso meteorológico. En la parte más septentrional del territorio rige la alarma por tormentas severas, acompañadas de lluvia abundante, actividad eléctrica y posible caída de granizo. En el centro llegarán los vientos de gran intensidad y, en el sur, las precipitaciones podrían irrumpir en la jornada.
Las alertas a lo largo del país
Gran parte de Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe, el norte de Córdoba y una mínima porción de San Luis, están bajo vigilancia por núcleos convectivos. Según el organismo oficial: “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo, y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores acumulados entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”. El fenómeno podría llegar en momentos variados, aunque se pronostica que será para la tarde/noche de hoy.
El sur de Mendoza, el oeste de Neuquén y Río Negro están bajo alerta por fuertes ráfagas. “El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, explicaron desde el ente meteorológico.
Mientras que el extremo sur del país está bajo advertencia por abundante caída de agua. La parte más austral de Neuquén y la zona más austral de Chubut podrían ser afectados por precipitaciones, algunas localmente intensas. Se esperan valores de acumulación entre 10 y 20 mm.
Las recomendaciones del SMN
Ante los fenómenos de gran intensidad, el SMN proporcionó algunas recomendaciones:
Alerta por tormentas:
1. Evitá salir.
2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4.Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta por vientos:
1. Evitá salir.
2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos.
3. Cerrá y alejate de aberturas.
4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5. Tené precaución al conducir.
Alerta por lluvias:
1. Evitá salir.
2. No saques la basura.
3. Limpiá desagües y sumideros.
4. Alejate de zonas inundables.
5. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.