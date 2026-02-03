Secciones
Hay alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las provincias afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la lluvia y la actividad eléctrica podrían llegar a la noche.

Dos provincias están bajo alerta amarilla por tormentas. Foto: El Sol de Mendoza Dos provincias están bajo alerta amarilla por tormentas. Foto: El Sol de Mendoza
Hace 3 Hs

Tras días consecutivos de múltiples alertas climáticas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que en esta jornada, son únicamente dos jurisdicciones las que se encuentran bajo el riesgo por el tiempo adverso. En esta ocasión, las inclemencias severas tendrán efectos sobre la región cuyana de nuestro país.

El SMN dio aviso de que parte de ambos distritos se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por temporales, fenómeno que estará acompañado de abundante caída de agua, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

¿Cuáles son las zonas bajo riesgo?

La Zona baja de Belgrano y la de Juan Martín de Pueyrredón, ambas localidades al oeste de San Luis, se encuentran bajo alerta amarilla. Este mismo aviso rige para el sector oriental de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, en el este de Mendoza. En estos puntos, las lluvias llegarán por la noche y se instalarán hasta la madrugada del miércoles.

Para esta región, el SMN advirtió que “el área será afectada por tormentas aisladas fuertes a localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, lluvia abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de acumulación pluvial entre 20 y 50 mm”, explicaron.

Recomendaciones del SMN

Ante los fenómenos capaces de causar daño e interrumpir las actividades cotidianas, el organismo proporcionó algunas recomendaciones:

1. Evitá salir.

2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

