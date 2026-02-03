Hay alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las provincias afectadas?

¿Cuáles son las zonas bajo riesgo?

La Zona baja de Belgrano y la de Juan Martín de Pueyrredón, ambas localidades al oeste de San Luis, se encuentran bajo alerta amarilla. Este mismo aviso rige para el sector oriental de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, en el este de Mendoza. En estos puntos, las lluvias llegarán por la noche y se instalarán hasta la madrugada del miércoles.