Secciones
SociedadClima y ecología

Ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y sigue el calor extremo en varias zonas

En su sitio web, el Servicio Meteorológico Nacioal adviritió que las máximas alcanzarán los 30°.

Rige una alerta amarilla por tormentas en nueve provincias Rige una alerta amarilla por tormentas en nueve provincias La Capital
Por LA GACETA Hace 46 Min

Para este miércoles 28 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por altas temperaturas y tormentas. El organismo nacional informó que las advertencias alcanzan a 15 provincias e incluyen fenómenos con posible impacto en la salud.

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

La alerta naranja por temperaturas extremas rige en el oeste y sur del conurbano bonaerense, e impacta sobre municipios como Merlo, La Matanza, Lanús, San Vicente y La Plata. En paralelo, se mantiene una alerta amarilla por calor en la ciudad de Buenos Aires, el resto de la provincia de Buenos Aires, Corrientes, el oeste de La Pampa, el centro de Río Negro y el este de Neuquén. 

Alerta amarilla: las fuertes tormentas afectarán a nueve provincias

El SMN advierte que Mendoza, San Luis, Córdoba, el centro de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy están bajo alerta amarilla por tormentas. En estas zonas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superarse de forma puntual.

Frente a estas condiciones climáticas, el organismo recomienda evitar salir durante los fenómenos más intensos, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También se aconseja desconectar los electrodomésticos ante el ingreso de agua y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Lo más popular
Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest
1

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Atlético Tucumán desplegó su idea, pero le faltó definición
2

Atlético Tucumán desplegó su idea, pero le faltó definición

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Central Córdoba
3

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Central Córdoba

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta
4

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido
5

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

Atlético Tucumán, un equipo que corre mucho pero piensa poco
6

Atlético Tucumán, un equipo que corre mucho pero piensa poco

Más Noticias
Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Comentarios