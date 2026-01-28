Ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y sigue el calor extremo en varias zonas

La alerta naranja por temperaturas extremas rige en el oeste y sur del conurbano bonaerense, e impacta sobre municipios como Merlo, La Matanza, Lanús, San Vicente y La Plata. En paralelo, se mantiene una alerta amarilla por calor en la ciudad de Buenos Aires, el resto de la provincia de Buenos Aires, Corrientes, el oeste de La Pampa, el centro de Río Negro y el este de Neuquén.