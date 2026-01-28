Ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y sigue el calor extremo en varias zonas

Para este miércoles 28 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por altas temperaturas y tormentas. El organismo nacional informó que las advertencias alcanzan a 15 provincias e incluyen fenómenos con posible impacto en la salud.
La alerta naranja por temperaturas extremas rige en el oeste y sur del conurbano bonaerense, e impacta sobre municipios como Merlo, La Matanza, Lanús, San Vicente y La Plata. En paralelo, se mantiene una alerta amarilla por calor en la ciudad de Buenos Aires, el resto de la provincia de Buenos Aires, Corrientes, el oeste de La Pampa, el centro de Río Negro y el este de Neuquén.
Alerta amarilla: las fuertes tormentas afectarán a nueve provincias
El SMN advierte que Mendoza, San Luis, Córdoba, el centro de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy están bajo alerta amarilla por tormentas. En estas zonas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superarse de forma puntual.
Frente a estas condiciones climáticas, el organismo recomienda evitar salir durante los fenómenos más intensos, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También se aconseja desconectar los electrodomésticos ante el ingreso de agua y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.