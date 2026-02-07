Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas

La Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) presentó un informe detallado sobre el estado de situación de la campaña gruesa 2025/26. Tras un período de siembra marcado por la cautela, los cultivos de soja y de maíz en el NOA muestran condiciones que oscilan entre “buenas y muy buenas”, aunque el éxito final dependerá de la continuidad de precipitaciones, de la aparición de plagas y enfermedades, y de la rigurosidad en el monitoreo sanitario.
Es interesante conocer la situación sobre el avance de siembra de granos en la provincia y región, indicando que finaliza la implantación con foco en la soja.
Según el relevamiento técnico realizado por Macarena Ramos, vicepresidenta de Apronor, la siembra de soja en las zonas de influencia (este de Tucumán y oeste de Santiago del Estero) se encuentra concluida. Por su parte, la siembra del maíz está prácticamente finalizada, y solo resta los lotes destinados a la siembra de poroto.
En cuanto al desarrollo de los cultivos, el informe destaca una heterogeneidad propia de la ventana de siembra regional:
• Maíz: el grueso de los lotes se encuentra en estadios vegetativos entre V6 y V8, con casos puntuales más avanzados llegando a V10 y otros en etapa de crecimiento inicial.
• Soja: la totalidad de los campos transitan etapas vegetativas (desde tempranas a avanzadas), con algunos lotes ya en período reproductivo.
Respecto del balance hídrico, enero acompañó al productor. A diferencia de los picos térmicos y olas de calor extremo registrados durante la temporada anterior, el inicio de 2026 se presenta con una dinámica climática favorable. “Las precipitaciones están siendo regulares y en algunas zonas nos encontramos incluso por encima de la media para el mes”, señaló Ramos. Si bien se reportaron resiembras puntuales debido a excesos hídricos, el escenario general permite proyectar un optimismo moderado sobre el futuro de la campaña.
Desafío Sanitario
El eje central de la preocupación técnica se sitúa en el complejo fitosanitario. La “Chicharrita del maíz (Dalbulus maidis) encabeza la lista de amenazas. Desde Apronor enfatizan que en un año de resultados inciertos ante la evolución de esta plaga, la herramienta más potente es el productor recorriendo el lote. “El monitoreo es la inversión de más éxito y menos costo; defendemos e impulsamos caminar los lotes con responsabilidad”, afirmó Ramos.
Asimismo, la abundancia de lluvias presenta desafíos en:
• Manejo de malezas: las zonas con una pluviometría elevada verán puesta a prueba la residualidad de los herbicidas preemergentes.
• Sanidad de la soja: se podría preveer una mayor presión de enfermedades fúngicas hacia el periodo reproductivo, lo que requerirá un manejo adecuado llegado el momento.
• Plagas tradicionales: se mantiene la vigilancia sobre chinches, picudo y complejo de orugas, habituales en la región.
Tras varias campañas consecutivas de resultados negativos por factores climáticos y por políticas económicas, el ciclo 2025/26 representa una oportunidad de oxigenación para el productor del norte. Debido a ello Apronor llama a la comunidad agropecuaria a compartir información y a tomar decisiones conjuntas; en especial en el manejo de plagas transfronterizas. “Es una campaña para estar atentos y resguardar la productividad. Si el clima acompaña, debemos hacer todo lo humanamente posible para que el productor del NOA logre recuperarse”, concluyó Ramos.