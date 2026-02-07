Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas

La Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) presentó un informe detallado sobre el estado de situación de la campaña gruesa 2025/26. Tras un período de siembra marcado por la cautela, los cultivos de soja y de maíz en el NOA muestran condiciones que oscilan entre “buenas y muy buenas”, aunque el éxito final dependerá de la continuidad de precipitaciones, de la aparición de plagas y enfermedades, y de la rigurosidad en el monitoreo sanitario.