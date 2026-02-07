Cómo fortalecer las rodillas con un ejercicio simple y evitar lesiones

El cuidado de las rodillas se convirtió en un aspecto clave de la salud física durante la adultez. Con el paso del tiempo, el desgaste de las articulaciones suele aparecer de forma gradual y puede derivar en limitaciones para realizar actividades cotidianas. En este contexto, la prevención se posiciona como la estrategia más eficaz para preservar la movilidad y la autonomía.