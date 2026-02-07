Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

La Comisión Europea (CE) modificó recientemente los criterios para evaluar el riesgo de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC) en los cultivos destinados a la producción de biodiesel, una decisión que impacta de forma directa sobre las exportaciones argentinas. Así lo indicaron desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y desde el Centro Exportador de Cereales (CEC), que cuestionaron la medida por incluir por primera vez a la soja dentro de la categoría de alto riesgo, equiparándola con el aceite de palma.
Como consecuencia de esta resolución, la Unión Europea (UE) dejaría de importar biodiésel de soja y aceite de soja destinado a la producción de biodiésel, quedando el aceite de colza, producido en la propia UE, como el único insumo autorizado.
Según advirtieron desde la Ciara y desde el CEC, de prosperar este proyecto y ser adoptado durante el año, todas las exportaciones de biodiesel de soja provenientes de Argentina, Brasil y Estados Unidos quedarían fuera del mercado europeo. En el caso argentino, esto implicaría un perjuicio comercial estimado en U$S 350 millones anuales, además del cierre de la industria, al tratarse de su único mercado de exportación.
“La medida europea es desde todo punto de vista una barrera injustificada al comercio. El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiesel y dejarnos afuera del único mercado”, afirmó Gustavo Idígoras, presidente de la Ciara.
En este marco, las entidades adelantaron que presentarán información técnica que demuestre la disminución de la superficie sembrada de soja en la Argentina, una tendencia que se registra desde hace más de una década.
Respecto del debate sobre la supuesta pérdida de reservas de carbono, advirtieron que no se trata de una discusión científica, sino política. Y señalaron que la UE busca compensar a los países que cuestionan el acuerdo con el Mercosur mediante el cierre de su mercado a productos competitivos de origen argentino.
“Estamos en conversaciones con Cancillería y con el Ministerio de Economía para tener una estrategia de defensa agresiva y llevar este tema hasta las últimas consecuencias, que sería un panel en la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la UE y una denuncia en el acuerdo birregional que fue firmado en diciembre pasado”, indicaron desde ambas entidades.