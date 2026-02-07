Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

La Comisión Europea (CE) modificó recientemente los criterios para evaluar el riesgo de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC) en los cultivos destinados a la producción de biodiesel, una decisión que impacta de forma directa sobre las exportaciones argentinas. Así lo indicaron desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y desde el Centro Exportador de Cereales (CEC), que cuestionaron la medida por incluir por primera vez a la soja dentro de la categoría de alto riesgo, equiparándola con el aceite de palma.