Vinagre en el lavarropas: el truco casero que mejora el lavado y elimina olores

El procedimiento es simple: basta con agregar una taza de vinagre durante el ciclo de lavado. Además de su acción desodorizante, funciona como suavizante natural, ya que elimina los residuos que endurecen las fibras textiles. De este modo, la ropa queda más suave al tacto, algo especialmente útil para personas con piel sensible o alergias. A diferencia de muchos productos comerciales, el vinagre no deja restos que puedan dañar los tejidos con el uso prolongado.