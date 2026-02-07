Experto en estética regenerativa explica por qué el esperma de salmón es lo mejor que le puede pasar a tu piel

En el mundo de la medicina estética, los tratamientos faciales vienen evolucionando con un objetivo claro: mejorar la calidad. de la piel de manera integral, sin caer en resultados artificiales. Hoy se busca una piel más luminosa, firme y saludable, capaz de atenuar signos de cansancio, estrés y envejecimiento, pero respetando los rasgos naturales.
Dentro de esta nueva generación de procedimientos, uno de los que más curiosidad y repercusión generó en los últimos meses es el llamado, popularmente, tratamiento con esperma de salmón, una técnica regenerativa que ya adoptaron celebridades locales e internacionales.
Tratamientos faciales: por qué es clave la supervisión médica
Si bien muchos tratamientos estéticos ofrecen resultados visibles y rápidos, no están exentos de efectos secundarios. Por eso, los especialistas insisten en la importancia de realizarlos siempre con profesionales médicos calificados, no solo para garantizar seguridad, sino también para recibir un diagnóstico personalizado según el tipo de piel, la edad y las necesidades de cada paciente.
La elección del tratamiento ideal depende tanto del resultado buscado como del nivel de invasividad que cada persona esté dispuesta a asumir.
¿Qué es el tratamiento con esperma de salmón?
Lejos de lo que su nombre sugiere, no se trata de semen, sino de un extracto altamente purificado de ADN de salmón, rico en polinucleótidos. Estos compuestos se aplican mediante microinyecciones intradérmicas y se utilizan principalmente para tratar flacidez, arrugas finas y deshidratación de la piel.
El doctor Luis Zuloaga, especialista en medicina estética regenerativa y pionero en la aplicación de esta técnica, lo resume de manera clara:
“Este tratamiento no tapa el envejecimiento: le enseña a la piel a repararse sola”.
Famosas que ya lo probaron
A nivel internacional, celebridades como Jennifer Aniston y Kim Kardashian también reconocieron haberlo incorporado a sus rutinas de cuidado facial, impulsando aún más su popularidad.
Cómo actúa el ADN de salmón en la piel
Los polinucleótidos cumplen un rol clave en la regeneración cutánea. Su función principal es mejorar la calidad del tejido estimulando la producción de ácido hialurónico y glicosaminoglicanos, además de activar los fibroblastos, responsables de generar colágeno y elastina.
El tratamiento actúa a través de tres mecanismos fundamentales:
Bioestimulación: mejora la elasticidad y la textura de la piel, reduce arrugas finas, líneas de expresión y flacidez, especialmente en cuello y escote.
Efecto antioxidante: combate el daño de los radicales libres, unifica el tono, mejora la hiperpigmentación y los signos del fotoenvejecimiento.
Hidratación profunda: los polinucleótidos captan y retienen agua, engrosando la dermis y redensificando la piel sin generar volumen artificial, a diferencia de los rellenos tradicionales.
Resultados y cuidados posteriores
Los efectos suelen notarse desde la primera sesión, aunque a partir de los dos meses se observa un efecto tensor progresivo, una piel más firme y un aspecto descansado, especialmente en el contorno de ojos.
Es un tratamiento seguro y poco invasivo, apto para todo tipo de pieles, incluso las sensibles. Tras la aplicación, se recomienda hidratar bien la piel y evitar la exposición solar directa durante los días posteriores.
Cremas con “esperma de salmón”: ¿funcionan?
En el mundo de la cosmética, sobre todo en la rutina coreana, las cremas con ADN de salmón ya son conocidas. Como explica la farmacéutica y especialista en dermocosmética Matilde Rodríguez Garay,
“No hay que alarmarse: no es esperma, sino un compuesto sintético llamado PDRN, una fracción del ADN del salmón”.
Si bien los resultados de un producto tópico no se comparan con los de la mesoterapia con polinucleótidos, estas cremas ofrecen beneficios interesantes. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, reparadoras y cicatrizantes, mejoran la luminosidad, la elasticidad y la apariencia de las arrugas, y funcionan como complemento ideal para prolongar los efectos del tratamiento médico o como primer acercamiento a este activo regenerador.