Experto en estética regenerativa explica por qué el esperma de salmón es lo mejor que le puede pasar a tu piel

En el mundo de la medicina estética, los tratamientos faciales vienen evolucionando con un objetivo claro: mejorar la calidad. de la piel de manera integral, sin caer en resultados artificiales. Hoy se busca una piel más luminosa, firme y saludable, capaz de atenuar signos de cansancio, estrés y envejecimiento, pero respetando los rasgos naturales.