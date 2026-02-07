Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas

Desde el inicio de la zafra en 2025 y hasta el 15 de enero del año en curso, la Argentina exportó un total de 501.133 toneladas de azúcar, lo que generó ingresos superiores a los U$S 279.280.176. La cifra representa un crecimiento respecto de igual período en 2024, cuando se habían despachado 460.324 toneladas, que generaron ingresos por U$S 256.537.147. El incremento interanual alcanza un 9%, equivalente a 40.809 toneladas de azúcar adicionales en lo que va de la campaña 2025-2026.