Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas

Las exportaciones de azúcar argentino registraron un crecimiento durante el período 2025-2026, consolidando al país como un actor relevante en el mercado internacional.
De acuerdo a un informe presentado por técnicos del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) hasta el pasado 15 de enero, la región NOA (Tucumán, Salta y Jujuy) alcanzó las 500.000 toneladas de azúcar exportada.
La campaña exportadora continuará hasta el empalme del inicio de la próxima zafra, respaldada por los compromisos programados de despachos en los próximos meses.
Desde el inicio de la zafra en 2025 y hasta el 15 de enero del año en curso, la Argentina exportó un total de 501.133 toneladas de azúcar, lo que generó ingresos superiores a los U$S 279.280.176. La cifra representa un crecimiento respecto de igual período en 2024, cuando se habían despachado 460.324 toneladas, que generaron ingresos por U$S 256.537.147. El incremento interanual alcanza un 9%, equivalente a 40.809 toneladas de azúcar adicionales en lo que va de la campaña 2025-2026.
Los principales destinos incluyen Estados Unidos, Chile, Uruguay, Canadá, Arabia Saudita, Reino Unido, Georgia y Paraguay, reflejo de la creciente diversificación de compradores y de la competitividad del azúcar argentino en distintos mercados internacionales.
La oferta comercial abarca diversas variedades: azúcar crudo, blanco común, blanco refinado y orgánico. Este último se consolidó como un producto clave que otorgó mayor flexibilidad y abrir nuevas oportunidades en países donde crece la demanda por alimentos sustentables y de alto valor agregado.
A pesar de las dificultades que enfrente el sector -como el aumento de costos de producción y la contracción de precios internaciones- la industria supo adaptarse a estas fluctuaciones, cerrando contratos de manera anticipada y diversificando destinos. De este modo, la industria azucarera argentina continúa demostrando su competitividad y su capacidad de crecimiento en el escenario mundial.
El repunte exportador genera un ingreso de divisas clave para la economía nacional y fortalece la cadena productiva del sector azucarero; en especial en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, donde se concentra la mayor parte de la producción. Este dinamismo contribuye no solo al crecimiento regional, sino también a la generación de empleo y al desarrollo de economías locales vinculadas a la actividad azucarera.
La exportación de azúcar no solo fortalece la presencia del producto argentino en el exterior; también contribuye a consolidar la estabilidad de precios en el mercado interno. Al diversificar destinos y al aprovechar las oportunidades globales, el sector azucarero logra equilibrar la oferta y la demanda local, generando previsibilidad para productores, industriales y consumidores.
Perspectivas
Desde el Gobierno de Tucumán y desde el Ipaat destacaron que la tendencia positiva podría mantenerse durante el primer trimestre de 2026, con expectativas de sostener buenos niveles de exportación.
Además del azúcar, la industria proyecta un crecimiento en la producción de alcohol y de bioetanol, diversificando su aporte a la matriz energética nacional.
Es importante destacar la gestión realizada en el inicio de la campaña 2025, cuando el gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó la firma del acta compromiso para la zafra sucroalcoholera 2025. La rubrica se realizó con el sector industrial de la provincia, con el consenso de las plantas de Salta y de Jujuy. El acuerdo tuvo como objetivo establecer las bases para la exportación de azúcar y la elaboración de alcohol durante el período 2025-2026.
Las industrias de Tucumán, de Salta y de Jujuy se comprometieron a exportar al menos 460.000 toneladas de azúcar durante 2025/2026, cifra ya superada con las 501.133 toneladas despachadas. El resultado evidencia la fortaleza del sector sucroalcoholero del NOA y la articulación entre gobierno, industria y productores cañeros para posicionar el azúcar argentino en los mercados internacionales.