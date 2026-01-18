Verano 2026: más movimiento, decisiones de compra de último minuto y alerta por la rentabilidad del turismo

Eventos masivos y fiestas identitarias. El gran motor nacional del verano sigue siendo la fiesta popular: convoca por identidad, por ritual social (ir con amigos/familia), por “algo para ver” y porque estructura escapadas de fin de semana. En Entre Ríos el caso emblemático es el Carnaval del País (Gualeguaychú), que además este año suma jerarquía por su declaración como Fiesta Nacional, y funciona como un imán de flujo regional. En paralelo, se consolidan los corsos como red territorial de atracción (Gualeguay, Hasenkamp, Santa Elena), que multiplican fines de semana con alta circulación y generan ocupación fuerte. La lógica se repite en otras provincias: en Misiones la agenda de fiestas temáticas (Mojarrita en Azara; Bikini en San Javier; Fiesta del Cerro en Santa Ana) y la anticipación de los Carnavales Apostoleños (Apóstoles) muestran cómo el evento “crea temporada” incluso fuera de los grandes centros. En Santa Fe los eventos también operan como columna vertebral del turismo de cercanía, pero con un sello particular: festival + río + propuesta gastronómica. El Festival del Jaaukanigás (Reconquista) se destaca por volumen de convocatoria y por su capacidad de movilizar servicios locales durante varios días. Lo mismo el Festival Provincial del Pescador (Sauce Viejo), que articula tradición, música y consumo en espacios de playa y balneario. En La Rioja el patrón es todavía más nítido: los festivales son directamente el disparador principal del movimiento, con citas como el Festival del Canto y la Danza (Ulapes), el Festival del Dátil (Patquía), el Festival del Algarrobal (Tama) y el Festival Javier Cuero Vega (Anjullón), que elevan ocupación y gasto en localidades que, sin evento, tienen menor tracción. En San Luis el calendario festivalero también refuerza esta lógica de “picos” durante enero, con una grilla concentrada en localidades serranas y del interior como el 37° Festival Provincial del Artesano (San Francisco del Monte de Oro), el 33° Festival de Oro y del Agua (La Carolina), el Festival Provincial de la Papa (San Pablo), o el 25° Festival del Turismo de la Costa de los Comechingones (Cortaderas, 10 de enero). En Córdoba la temporada se apalanca en el peso de sus destinos serranos y en una grilla intensa de propuestas culturales y recreativas, con festivales legendarios como el de Doma y Folklore (Jesús María). En Ushuaia los eventos atrajeron flujo nacional e internacional, como el Hain Festival (Complejo Haruwen) y el evento electrónico en Living Ushuaia.