Cesó la alerta por lluvias y tormentas: ¿qué dice el pronóstico del tiempo para esta semana en Tucumán?

Luego de días lluviosos, los tucumanos podrán salir a la calle sin el paraguas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estableció el cese de la alerta amarilla (y luego naranja) que había por tormentas para Tucumán, que tendría un lunes caluroso, con 30 grados.
La jornada comenzó con 20 grados, humedad del 93%, viento del norte a 12 kilómetros por hora y visibilidad a 10 kilómetros. Para la tarde se espera que el sol se haga sentir y el termómetro marcaría 30 grados.
Esta tendencia se mantedría durante el resto de la semana, aunque la temperatura iría en ascenso hasta los 35 grados. Para el viernes y sábado se esperan posibles precipitaciones.
El observador meteorológico Cristofer Brito lo había adelantado días atrás: “Después de las precipitaciones del domingo vamos a tener entre cuatro y cinco días con buen tiempo, con nubosidad variable y lluvias prácticamente nulas".
"Recién hacia el viernes o sábado siguiente podrían volver las precipitaciones, asociadas a otro frente frío", señaló en declaraciones a LA GACETA.