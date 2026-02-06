Lo que el fuego no se llevó: la hostería que resistió en medio del incendio en la Patagonia

El fuego no mide títulos históricos ni reconocimientos internacionales. Apenas le importan las restricciones y mucho menos respeta estatutos legales. Es despiadado e insensato, aunque la culpa recae en quienes lo provocan y actúan de la misma manera desconsiderada. Hoy hay más de 230.000 hectáreas quemadas de nuestra Patagonia, pero hay cosas que no quedaron en el fuego, y ante los pronósticos más lamentables, un complejo turístico sobrevivió a su entorno devastador.