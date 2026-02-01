Tucumán pasó a alerta naranja y se esperan fuertes tormentas durante el domingo

El observador meteorológico Cristofer Brito le dijo a LA GACETA que el segundo mes del año mantendría las condiciones de calor y humedad, aunque con lluvias menos consecutivas: “Después de las precipitaciones del domingo vamos a tener entre cuatro y cinco días con buen tiempo, con nubosidad variable y lluvias prácticamente nulas. Recién hacia el viernes o sábado siguiente podrían volver las precipitaciones, asociadas a otro frente frío”.