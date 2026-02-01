Secciones
SociedadClima y ecología

Tucumán pasó a alerta naranja y se esperan fuertes tormentas durante el domingo

El SMN elevó el nivel de advertencia para el primer día de febrero. Cómo estará el tiempo durante la semana.

Hace 2 Hs

Tucumán pasó este domingo de la alerta amarilla a la naranja, por lo que se podrían registrar fuertes tormentas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El termómetro marcó 21 grados en las primeras horas de la jornada, con 95% de humedad, viento del sur a 12 kilómetros por hora y visibilidad a 7 kilómetros por hora. Se espera que la máxima ascienda a los 26 grados durante la tarde.

A partir de mañana la temperatura subiría algunos grados y llegaría a los 30 grados. Sin embargo, continuarían las probabilidades de lluvias en tormentas en toda la provincia.

El observador meteorológico Cristofer Brito le dijo a LA GACETA que el segundo mes del año mantendría las condiciones de calor y humedad, aunque con lluvias menos consecutivas: “Después de las precipitaciones del domingo vamos a tener entre cuatro y cinco días con buen tiempo, con nubosidad variable y lluvias prácticamente nulas. Recién hacia el viernes o sábado siguiente podrían volver las precipitaciones, asociadas a otro frente frío”.

Tucumán, en alerta

El SMN indicó que Tucumán se encuentra en alerta naranja por lluvias: "El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y abundante precipitación en períodos cortos".

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada", añadió el informe.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Calor extremo y tormentas: 13 provincias están bajo alerta naranja y amarilla

Calor extremo y tormentas: 13 provincias están bajo alerta naranja y amarilla

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Qué es el muro atmosférico, el fenómeno detrás de las temperaturas extremas en el país

Qué es el muro atmosférico, el fenómeno detrás de las temperaturas extremas en el país

¿Cómo estará el tiempo en Tafí del Valle durante el fin de semana?

¿Cómo estará el tiempo en Tafí del Valle durante el fin de semana?

Lo más popular
Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro
1

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025
2

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición
3

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley
4

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán
5

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

Llueve sobre mojado
6

Llueve sobre mojado

Más Noticias
El truco de tirar sal en el inodoro: por qué lo recomiendan y cada cuánto conviene hacerlo

El truco de tirar sal en el inodoro: por qué lo recomiendan y cada cuánto conviene hacerlo

Verano 2026: ¿cuál es la mejor playa de Brasil según la Inteligencia Artificial?

Verano 2026: ¿cuál es la mejor playa de Brasil según la Inteligencia Artificial?

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

La foto de la semana en Tucumán

La foto de la semana en Tucumán

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

Sexualmente hablando: mejores opciones

Sexualmente hablando: mejores opciones

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición

Comentarios