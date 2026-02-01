Tucumán pasó a alerta naranja y se esperan fuertes tormentas durante el domingo

Tucumán pasó este domingo de la alerta amarilla a la naranja, por lo que se podrían registrar fuertes tormentas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El termómetro marcó 21 grados en las primeras horas de la jornada, con 95% de humedad, viento del sur a 12 kilómetros por hora y visibilidad a 7 kilómetros por hora. Se espera que la máxima ascienda a los 26 grados durante la tarde.
A partir de mañana la temperatura subiría algunos grados y llegaría a los 30 grados. Sin embargo, continuarían las probabilidades de lluvias en tormentas en toda la provincia.
El observador meteorológico Cristofer Brito le dijo a LA GACETA que el segundo mes del año mantendría las condiciones de calor y humedad, aunque con lluvias menos consecutivas: “Después de las precipitaciones del domingo vamos a tener entre cuatro y cinco días con buen tiempo, con nubosidad variable y lluvias prácticamente nulas. Recién hacia el viernes o sábado siguiente podrían volver las precipitaciones, asociadas a otro frente frío”.
Tucumán, en alerta
El SMN indicó que Tucumán se encuentra en alerta naranja por lluvias: "El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y abundante precipitación en períodos cortos".
"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada", añadió el informe.