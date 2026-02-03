Una carrera con alta demanda: dura dos años y medio, tiene 20 materias y se estudia a distancia

Mientras la digitalización avanza a gran velocidad y la inteligencia artificial se incorpora a cada vez más ámbitos, los especialistas coinciden en que la ciberseguridad será una de las áreas con mayor demanda laboral en los próximos años. En ese contexto, algunas carreras se consolidan como verdaderos “trabajos del futuro” y, contra lo que muchos creen, no requieren extensos años de cursada.
La Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad de la UTN Buenos Aires es una de esas opciones con pronóstico auspicioso en el mercado laboral. Se trata de una carrera corta, con modalidad a distancia, campus virtual disponible las 24 horas y un enfoque práctico orientado a la protección de datos, redes y sistemas informáticos. Su duración estimada es de dos años y medio y otorga título con validez nacional.
La propuesta está pensada para formar profesionales capaces de responder a una necesidad creciente: garantizar la seguridad digital en empresas, organismos públicos y organizaciones que dependen de la tecnología para funcionar.
Una tecnicatura corta con fuerte salida laboral
La carrera cuenta con una carga horaria total de 1.368 horas reloj y combina formación técnica con una mirada estratégica. A lo largo de la cursada, los estudiantes aprenden a prevenir, detectar y responder ante incidentes de seguridad informática, aplicando metodologías actualizadas, normas internacionales y herramientas especializadas.
La modalidad a distancia incluye clases en vivo, acceso a grabaciones, foros con docentes y acompañamiento permanente, lo que permite compatibilizar el estudio con otras actividades.
¿De qué se encarga un técnico en Ciberseguridad?
Quienes egresan de esta tecnicatura están capacitados para identificar y mitigar vulnerabilidades en sistemas, redes y software, prevenir accesos no autorizados y ataques cibernéticos, y colaborar en la implementación de políticas y planes de seguridad de la información.
Además, pueden participar en la detección de amenazas mediante métricas estadísticas, el análisis de incidentes, la informática forense y el manejo ético de datos, cumpliendo con regulaciones de privacidad y normativas vigentes.
Según detalla la UTN, la formación apunta a perfiles capaces de trabajar de manera interdisciplinaria y adaptarse a un entorno tecnológico en constante cambio.
El plan de estudios
El programa se organiza en cuatro cuatrimestres e incluye una Práctica Profesional Supervisada y un Proyecto Final.
Nivel 1
Primer cuatrimestre
- Arquitectura de Computadoras.
- Matemática.
- Introducción a la Programación.
- Inglés Técnico.
- Introducción a la Ciberseguridad.
Segundo cuatrimestre
- Gestión de la Seguridad de la Información.
- Programación Orientada a Objetos.
- Sistemas Operativos.
- Redes Informáticas.
- Organización Empresarial.
Nivel 2
Tercer cuatrimestre
- Introducción a DevOps.
- Tratamiento de Incidentes de Seguridad.
- Probabilidad y Estadística.
- Nuevas Tecnologías de Ciberseguridad.
- Evaluación de Riesgos de Seguridad.
Cuarto cuatrimestre
- Introducción a la Seguridad Ofensiva y Desarrollo Seguro.
- Ingeniería Social y OSINT.
- Informática Forense.
- Principios de Criptografía.
- Práctica Profesional Supervisada y Proyecto Final.
En un mundo cada vez más hiperconectado, donde la información se volvió un activo estratégico, la ciberseguridad dejó de ser un área de nicho. Esta tecnicatura aparece como una puerta de entrada concreta al mercado laboral tecnológico, con formación corta, modalidad flexible y alta demanda profesional.
La oferta en Tucumán
En Tucumán, la formación en ciberseguridad se concentra principalmente en opciones de capacitación continua, diplomaturas y carreras a distancia con validez nacional, orientadas a responder a la creciente demanda de perfiles técnicos especializados. Las propuestas abarcan áreas clave como gestión de riesgos, forense digital, auditoría de sistemas y seguridad informática.
Entre las alternativas disponibles se destacan:
- Universidad FASTA (sede Tucumán): ofrece la Licenciatura en Ciberseguridad a distancia, con una duración de tres años para el título intermedio de Analista y cuatro años para la Licenciatura. Los informes se realizan de manera presencial en Buenos Aires 548, San Miguel de Tucumán.
- UTN Facultad Regional Tucumán (FRT): dicta la Diplomatura en Ciberseguridad y Gestión de la Información Institucional, con modalidad online e híbrida y una duración aproximada de cuatro meses. Además, impulsa actividades prácticas como el CTF Cyberlab, orientadas al entrenamiento en escenarios reales.
- Universidad Nacional de Tucumán (UNT) – Facultad de Ciencias Económicas: brinda cursos de extensión como Fundamentos de Ciberseguridad y prevé el lanzamiento en 2026 de una Diplomatura en Auditoría de Sistemas de Información y Gestión de Ciberseguridad.
- Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA): ofrece una Diplomatura en Ciberseguridad con foco en estrategia, gestión del riesgo y cibercrimen.
A estas propuestas se suman opciones nacionales como la Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad de la Universidad del Gran Rosario (UGR) y el Técnico Superior en Ciberseguridad del IES Santa Fe.
Los perfiles de egreso de estas formaciones incluyen competencias en protección de activos digitales, auditoría, gestión de vulnerabilidades y respuesta a incidentes, en un contexto donde la seguridad de la información se volvió una prioridad estratégica.