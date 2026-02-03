Una carrera con alta demanda: dura dos años y medio, tiene 20 materias y se estudia a distancia

Mientras la digitalización avanza a gran velocidad y la inteligencia artificial se incorpora a cada vez más ámbitos, los especialistas coinciden en que la ciberseguridad será una de las áreas con mayor demanda laboral en los próximos años. En ese contexto, algunas carreras se consolidan como verdaderos “trabajos del futuro” y, contra lo que muchos creen, no requieren extensos años de cursada.