Nueva carrera de detectives de la Policía Federal Argentina: cuánto ganan y cómo inscribirse

Esta es la escala salarial vigente

Uno de los atractivos del programa es el salario. Los egresados, que obtendrán el grado de Subinspector, percibirán un haber mensual de $ 822.348,36, según la escala salarial vigente. Durante la formación, los aspirantes reciben un alta temprana, lo que significa que comienzan a cobrar antes de finalizar el curso. Además, deben comprometerse a permanecer al menos cinco años dentro de la institución. De acuerdo con la última actualización de haberes, los sueldos aproximados dentro de la Policía Federal Argentina son los siguientes: