Nueva carrera de detectives de la Policía Federal Argentina: cuánto ganan y cómo inscribirse

El Ministerio de Seguridad de la Nación abrió una convocatoria para profesionales universitarios que quieran formarse como investigadores del delito, con sueldos iniciales cercanos a $ 1 millón.

Hace 2 Hs

La Policía Federal Argentina (PFA) lanzó una nueva carrera destinada a graduados universitarios que deseen incorporarse a la fuerza como detectives profesionales. La propuesta, impulsada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, busca perfiles jóvenes, técnicos y con formación académica sólida para enfrentar los desafíos del crimen organizado actual.

La “Carrera de Investigador del Delito para Profesionales” permitirá el ingreso directo a la institución con el rango de Subinspector, el primer escalón dentro del cuadro de oficiales. Los seleccionados recibirán una formación intensiva de nueve meses, con contenidos teóricos y prácticos sobre investigación criminal, tecnología aplicada y procedimientos policiales.

El programa está orientado a graduados en ingeniería, informática, ciberseguridad, ciencias económicas, criminalística o ciencias exactas, entre otras áreas. Para participar, es necesario ser ciudadano argentino, tener hasta 40 años y contar con antecedentes personales intachables. La inscripción oficial comenzará en diciembre, aunque ya se encuentra disponible el formulario de preinscripción online en: argentina.gob.ar/seguridad/pfa/dfi/carrera

Esta es la escala salarial vigente

Uno de los atractivos del programa es el salario. Los egresados, que obtendrán el grado de Subinspector, percibirán un haber mensual de $ 822.348,36, según la escala salarial vigente. Durante la formación, los aspirantes reciben un alta temprana, lo que significa que comienzan a cobrar antes de finalizar el curso. Además, deben comprometerse a permanecer al menos cinco años dentro de la institución. De acuerdo con la última actualización de haberes, los sueldos aproximados dentro de la Policía Federal Argentina son los siguientes:

Comisario General: $ 2.264.754,89

Comisario: $ 1.447.628,86

Subcomisario: $ 1.185.482,50

Principal: $ 993.450,17

Inspector: $ 904.583,20

Subinspector: $ 822.348,36

Ayudante: $ 747.589,42

Sargento: $ 913.498,40

Agente: $ 686.324,87

Aspirante: $ 524.775,67

Estos valores pueden variar según la antigüedad, los adicionales y la zona de destino, por lo que representan una referencia general para quienes desean incorporarse a la fuerza.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación destacaron que el objetivo de esta iniciativa es fortalecer la capacidad investigativa de la PFA, e incorporar nuevos talentos capaces de abordar delitos complejos como fraudes financieros, narcotráfico o crímenes cibernéticos. La carrera ofrece beneficios adicionales, como capacitación continua, acceso gratuito a posgrados y misiones en el exterior.

Con esta nueva vía de ingreso, la Policía Federal busca construir un perfil de detective moderno y profesional, que combine la vocación de servicio con la formación técnica. Es una oportunidad para jóvenes que quieran aplicar sus conocimientos en un ámbito de impacto social y seguridad pública.

