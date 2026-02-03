El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

El presidente del Ente de Turismo también se refirió a la persona que grabó y difundió el video del hecho. “No era familiar ni de los involucrados. Incluso fue a la comisaría para comprobar lo que estaba pasando”, señaló. Agregó que la esposa del motociclista se hizo presente en la dependencia policial y pudo constatar que el estado de su marido era bueno.