El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

El presidente del Ente Tucumán Turismo confirmó que el accidente ocurrió, pero desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas maniobras para evitar los controles policiales.

Hace 1 Hs

Un siniestro vial protagonizado por uno de los hijos de Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo, generó en las últimas horas una fuerte repercusión en las redes sociales y cadenas de WhatsApp, donde circularon versiones que ponían en duda el accionar policial y la conducta del funcionario provincial. Ante esa situación, el propio Amaya salió a dar su versión de los hechos en LA GACETA y negó de manera categórica cualquier tipo de irregularidad.

El accidente ocurrió el domingo y fue registrado en un video que rápidamente se viralizó. A partir de esas imágenes, comenzaron a circular versiones que indicaban que el joven habría intentado evadir un control y que su padre habría intervenido para evitar la realización de pericias y del test de alcoholemia. Sin embargo, Amaya aseguró que todo el procedimiento se desarrolló conforme a lo establecido.

“Yo estaba acostado cuando una vecina me llamó para avisarme que mi hijo había tenido un choque. Fui inmediatamente al lugar y cuando llegué ya estaba la Policía”, relató el funcionario en Buen Dia Verano. Según explicó, su hijo fue trasladado a la Comisaría Tercera, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

captura de video captura de video

Amaya detalló que los controles se realizaron sin excepciones. “Desde la comisaría, y con un policía en mi vehículo, lo llevamos a hacer la alcoholemia, tanto a mi hijo como al conductor de la moto”, afirmó. Además, indicó que el motociclista sufrió únicamente “un raspón en la mano” y que fue asistido por personal médico, sin registrarse lesiones de gravedad.

El presidente del Ente de Turismo también se refirió a la persona que grabó y difundió el video del hecho. “No era familiar ni de los involucrados. Incluso fue a la comisaría para comprobar lo que estaba pasando”, señaló. Agregó que la esposa del motociclista se hizo presente en la dependencia policial y pudo constatar que el estado de su marido era bueno.

DOMINGO AMAYA DOMINGO AMAYA

En relación a las versiones que lo señalaban por presunto tráfico de influencias, Amaya fue enfático. “En ningún momento intenté evitar controles ni influir en nada. Todo lo contrario: facilité que se hiciera todo como corresponde. Soy padre antes que político”.

Consultado sobre el consumo de alcohol, el funcionario confirmó que su hijo había participado de un asado. “Tomó vino, eso es cierto, y el resultado de la alcoholemia dirá lo que tenga que decir”, sostuvo. Y remarcó que será la Justicia la que determine las responsabilidades del caso.

“Lo importante es que no hubo lesiones graves, solo daños materiales, que se pueden reparar. Las actuaciones están en la Comisaría Tercera y en la fiscalía de turno. No hay nada que ocultar”, dijo Amaya. Y, por último, agradeció haber podido dar su versión ante la difusión de información que calificó como “infundada”.

