Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Según la investigación, el grupo estaba integrado por unas 20 personas; mientras algunos golpeaban a la víctima, otros filmaban la escena con sus teléfonos celulares. Ledezma, quien juega al rugby en el club Universitario, descartó que el incidente se debiera a una rivalidad deportiva y explicó la indefensión de sus amigos durante la golpiza: "Mis compañeros no pudieron hacer mucho porque sabían que, si se metían, los matarían".