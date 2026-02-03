Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

La Policía de Tucumán detuvo este martes por la mañana en la ciudad de Concepción a un joven señalado como partícipe en la agresión que sufrió Patricio Ledezma, de 19 años, a la salida de un boliche en Tafí del Valle.
El hecho había sido denunciado el pasado jueves 29 por la madre de la víctima, quien indicó que el ataque fue perpetrado por una patota a la salida del local bailable “La Cañada”.
El caso, que cobró trascendencia nacional, fue analizado el lunes en una reunión entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la cúpula de seguridad. Al finalizar el encuentro, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, se refirió al grupo de agresores: "Son patoteros, delincuentes que agredieron a una persona entre 20. Ya tenemos identificados a varios".
Asimismo, el funcionario confirmó que el personal de Delitos Telemáticos examina las grabaciones que circularon en internet y advirtió: "La Policía va a dar una respuesta concreta".
Según la investigación, el grupo estaba integrado por unas 20 personas; mientras algunos golpeaban a la víctima, otros filmaban la escena con sus teléfonos celulares. Ledezma, quien juega al rugby en el club Universitario, descartó que el incidente se debiera a una rivalidad deportiva y explicó la indefensión de sus amigos durante la golpiza: "Mis compañeros no pudieron hacer mucho porque sabían que, si se metían, los matarían".
El joven fue asistido en el hospital de Tafí del Valle, donde permaneció internado por precaución. Sobre su estado de salud, detalló: "Afortunadamente, por el momento no surgió ninguna lesión grave, sólo severos golpes en distintas partes del cuerpo. Prácticamente no me puedo mover".
“El caso es muy similar al de Fernando Báez Sosa que, afortunadamente, no tuvo el mismo trágico final”, sostuvo José María Molina, abogado de Ledezma.