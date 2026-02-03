Secciones
Seguridad

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

El operativo se realizó este martes por la mañana en el marco de la causa por la golpiza a Patricio Ledezma.

OPERATIVO. La Policía dio con uno de los sospechosos de la agresión a Ledezma. OPERATIVO. La Policía dio con uno de los sospechosos de la agresión a Ledezma.
Hace 1 Hs

La Policía de Tucumán detuvo este martes por la mañana en la ciudad de Concepción a un joven señalado como partícipe en la agresión que sufrió Patricio Ledezma, de 19 años, a la salida de un boliche en Tafí del Valle.

El hecho había sido denunciado el pasado jueves 29 por la madre de la víctima, quien indicó que el ataque fue perpetrado por una patota a la salida del local bailable “La Cañada”.

El caso, que cobró trascendencia nacional, fue analizado el lunes en una reunión entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la cúpula de seguridad. Al finalizar el encuentro, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, se refirió al grupo de agresores: "Son patoteros, delincuentes que agredieron a una persona entre 20. Ya tenemos identificados a varios".

Asimismo, el funcionario confirmó que el personal de Delitos Telemáticos examina las grabaciones que circularon en internet y advirtió: "La Policía va a dar una respuesta concreta".

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Según la investigación, el grupo estaba integrado por unas 20 personas; mientras algunos golpeaban a la víctima, otros filmaban la escena con sus teléfonos celulares. Ledezma, quien juega al rugby en el club Universitario, descartó que el incidente se debiera a una rivalidad deportiva y explicó la indefensión de sus amigos durante la golpiza: "Mis compañeros no pudieron hacer mucho porque sabían que, si se metían, los matarían".

El joven fue asistido en el hospital de Tafí del Valle, donde permaneció internado por precaución. Sobre su estado de salud, detalló: "Afortunadamente, por el momento no surgió ninguna lesión grave, sólo severos golpes en distintas partes del cuerpo. Prácticamente no me puedo mover".

“El caso es muy similar al de Fernando Báez Sosa que, afortunadamente, no tuvo el mismo trágico final”, sostuvo José María Molina, abogado de Ledezma.

Temas Tafí del ValleOsvaldo JaldoJoaquín Girvau OlletaPatricio Ledezma
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Violento vuelco en Tafí del Valle: un auto terminó sobre una casa y cinco mujeres resultaron heridas

Violento vuelco en Tafí del Valle: un auto terminó sobre una casa y cinco mujeres resultaron heridas

Es un caso muy similar al de Báez Sosa que no tuvo el mismo trágico final, dijo el abogado del joven atacado en Tafí del Valle

"Es un caso muy similar al de Báez Sosa que no tuvo el mismo trágico final", dijo el abogado del joven atacado en Tafí del Valle

Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

Lo más popular
El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía
1

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara
2

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo
3

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?
4

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

Venezuela puso en alerta a toda América Latina
5

Venezuela puso en alerta a toda América Latina

Vivimos con miedo: el drama de los vecinos de Lules ante la furia del río y el colapso de la ruta 321
6

"Vivimos con miedo": el drama de los vecinos de Lules ante la furia del río y el colapso de la ruta 321

Más Noticias
El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Es un caso muy similar al de Báez Sosa que no tuvo el mismo trágico final, dijo el abogado del joven atacado en Tafí del Valle

"Es un caso muy similar al de Báez Sosa que no tuvo el mismo trágico final", dijo el abogado del joven atacado en Tafí del Valle

El sol se hará sentir el martes en Tucumán: se espera que la temperatura llegue a los 35 grados

El sol se hará sentir el martes en Tucumán: se espera que la temperatura llegue a los 35 grados

Vivimos con miedo: el drama de los vecinos de Lules ante la furia del río y el colapso de la ruta 321

"Vivimos con miedo": el drama de los vecinos de Lules ante la furia del río y el colapso de la ruta 321

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Venezuela puso en alerta a toda América Latina

Venezuela puso en alerta a toda América Latina

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

Comentarios