Tiene 20 años, se formó en la escuela pública y consiguió una de las becas más difíciles del mundo

Hay historias que sorprenden por la coherencia entre la curiosidad de la infancia y las decisiones de la vida adulta. La de Valentín Poggio es una de ellas. Tiene 20 años, se formó en una escuela técnica pública de La Plata y fue admitido para estudiar Física en la Universidad de Harvard con una beca completa que cubre los cuatro años de carrera, alojamiento, comida y pasajes a la Argentina. Su recorrido fue reconstruido por LA NACIÓN a partir de su propio testimonio.