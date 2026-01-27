Luego de 30 años, la UNT ya se rige por un nuevo Estatuto

En relación con las escuelas experimentales, Abdala indicó que la reforma también introduce precisiones de las funciones de directores y vicedirectores, un aspecto que no había sido contemplado en 1995, año en que se aprobó el Estatuto anterior. En términos concretos, la ampliación de ciudadanía implica la incorporación de cuatro asambleístas representantes de las escuelas experimentales -un docente, un no docente, un estudiante y un egresado- y de un integrante al Honorable Consejo Superior, que será el director del Consejo de Escuelas Experimentales. “De este modo, estas unidades académicas contarán con voz y voto en ambos órganos de gobierno, participando activamente en las decisiones sustantivas de la vida universitaria”, precisó.