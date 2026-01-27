Luego de 30 años, la UNT ya se rige por un nuevo Estatuto

En la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) comenzó a regir el nuevo Estatuto aprobado por la Asamblea Universitaria en noviembre de 2024, luego de tres décadas sin reformas integrales. La nueva Carta Magna amplía la participación democrática, reconoce la ciudadanía universitaria de las escuelas experimentales, fortalece el rol del claustro no docente y modifica aspectos clave del régimen electoral. Estas modificaciones tendrán su primera aplicación concreta en las elecciones de rector y vicerrector previstas para mayo.
En diálogo con LA GACETA, Carolina Abdala, secretaria académica de la UNT, subrayó la relevancia del cambio normativo y recordó que el Estatuto “garantiza el marco de funcionamiento institucional, asegura la participación y el pluralismo de ideas, establece reglas claras para la intervención de los distintos actores y resguarda la autonomía de la universidad”.
Según explicó la funcionaria, la nueva normativa propone una participación más amplia y diversa de la comunidad universitaria. “Por un lado, se incorpora a la Asamblea Universitaria la representación de los empleados del rectorado y sus dependencias. Por otro, se amplía la intervención no docente a todas las cuestiones que hacen a la vida universitaria, superando la restricción del Estatuto previo, que limitaba su participación a problemáticas administrativas o asuntos estrictamente vinculados a su competencia específica”, expresó.
En relación con las escuelas experimentales, Abdala indicó que la reforma también introduce precisiones de las funciones de directores y vicedirectores, un aspecto que no había sido contemplado en 1995, año en que se aprobó el Estatuto anterior. En términos concretos, la ampliación de ciudadanía implica la incorporación de cuatro asambleístas representantes de las escuelas experimentales -un docente, un no docente, un estudiante y un egresado- y de un integrante al Honorable Consejo Superior, que será el director del Consejo de Escuelas Experimentales. “De este modo, estas unidades académicas contarán con voz y voto en ambos órganos de gobierno, participando activamente en las decisiones sustantivas de la vida universitaria”, precisó.
Otro cambio relevante se vincula con el modo de elección de directores y vicedirectores de las escuelas experimentales. Dejarán de acceder a sus cargos mediante concurso y pasarán a ser elegidos en fórmula por sus respectivas comunidades. “Tal como lo establece el régimen electoral, la elección se realizará por voto directo de los cuatro estamentos”, explicó Abdala.
Nuevas autoridades
El nuevo Estatuto también introduce modificaciones en la elección de las máximas autoridades universitarias. Para la designación de rector y vicerrector, el voto deberá emitirse de manera nominal y a viva voz.
En esa línea, Abdala afirmó que esta modalidad “permite que las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno sean conocidas por la comunidad universitaria y favorece una comprensión más clara de los criterios que orientan la toma de decisiones”. Además, el voto nominal “refuerza la responsabilidad política de quienes ejercen funciones de representación”, ya que los posicionamientos quedan explícitamente expuestos y pueden ser evaluados por los claustros que los eligieron.