Mariano Campero: "Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán"

"Nuestro objetivo es transformar la vida de los tucumanos. Que podamos vivir en una provincia próspera, donde volvamos a imaginar lo que hoy parece imposible, como solucionar el problema de las inundaciones. ¿Y por qué no imaginarlo? Porque la corrupción, la desidia, el amiguismo político y el peronismo nos han traído hasta aquí. Ellos son millonarios y a la vuelta están todos inundados". Con esas palabras, el diputado Mariano Campero (La Libertad Avanza) reunió anoche a su grupo político en Yerba Buena.