Política

Mariano Campero: "Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán"

En un mitin político, el diputado se refirió al poder judicial, al que calificó de obsceno, politizado y alejado de la gente.

Hace 2 Hs

"Nuestro objetivo es transformar la vida de los tucumanos. Que podamos vivir en una provincia próspera, donde volvamos a imaginar lo que hoy parece imposible, como solucionar el problema de las inundaciones. ¿Y por qué no imaginarlo? Porque la corrupción, la desidia, el amiguismo político y el peronismo nos han traído hasta aquí. Ellos son millonarios y a la vuelta están todos inundados". Con esas palabras, el diputado Mariano Campero (La Libertad Avanza) reunió anoche a su grupo político en Yerba Buena.

Un grupo de personas -entre los que estuvieron los referentes de Alberdi, Luis Augier, y de Simoca, Luis Escobar- recibieron definiciones por parte de Campero. La primera, trabajar para terminar con 40 años de peronismo en Tucumán. La segunda, "seguir acompañando" al presidente Javier Milei. "Vivimos en una provincia abandonada: sin rutas, con pobreza, postergación y exclusión. Ante esta realidad, sembrar la transformación no es una opción: es una obligación moral", se explayó el diputado.

En otro pasaje, les pidió a sus dirigentes que recorran sus comunas y ciudades y que contribuyan a sacar a las instituciones de la situación de crisis. "Perdimos la autopista a Las Termas. Perdimos la autopista completa a Salta. Perdimos la autopista a Catamarca. Perdimos la nueva ruta 38. Las instituciones atraviesan crisis, como el Poder Judicial... obsceno, politizado, alejado de la gente. Queremos una oportunidad de cambiar esta realidad. Vamos a sacar Tucumán de entre las cinco peores provincias y vamos a ponerla entre las cinco mejores", añadió.

El intendente Pablo Macchiarola, de Yerba Buena, tuvo unaintervención y fue a fondo contra la Ley de Coparticipación y el régimen de acoples. También Augier y Escobar tuvieron sus intervenciones. "No tenemos ni 100 kilómetros de autopistas en Tucumán", dijo el ex candidato a intendente de Alberdi. A su turno, el diputado simoqueño expresó: "Cuando uno va al interior, se ve otra realidad. Es otra provincia".

Finalmente, Campero arengó: "A todos aquellos ciudadanos que todavía tienen fe, los miramos a los ojos y le decimos: estamos alineados con el presidente Milei. Hemos puesto el cuero para darle gobernabilidad. Y ahora vamos a poner el cuero en nuestro territorio. Porque otro Tucumán es posible".

Temas TucumánYerba BuenaMariano CamperoArgentinaPablo MacchiarolaJavier MileiLa Libertad Avanza
