Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

El trasplante a Carme es el primero de la historia que se realiza de forma total, pero ya se habían hecho operaciones de este tipo de forma parcial. En 2006, por ejemplo, se le realizó a Isabelle Dinoire en el Hospital de Amiens (Francia) la primera de ellas. “El suyo fue parcial, pero marcó el punto de partida de una carrera científica para perfeccionar una complejísima intervención que, más allá de restituir la funcionalidad del rostro, atraviesa las entrañas de la identidad individual: la cara concentra la apariencia de uno y ayuda a construir la representación personal”, explica el diario El País de España.