La carrera verde que promete empleo y todavía tiene pocos estudiantes

Aunque todavía no es una carrera masiva, las energías renovables se perfilan como una de las profesiones más demandadas del futuro. En Tucumán, la Universidad San Pablo-T y la UTN ofrecen opciones de formación en el área.

Hace 37 Min

La sustentabilidad dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en una necesidad urgente. En ese escenario, la ingeniería en energías renovables aparece como una de las profesiones estratégicas para el futuro del planeta. Sin embargo, hoy sigue siendo una carrera con pocos estudiantes en relación a la demanda que se espera.

Especialistas y organismos internacionales coinciden en que, en los próximos 10 años, quienes se formen en energías limpias estarán entre los perfiles más buscados. La paradoja es clara: el mundo necesita más profesionales, pero todavía son pocos los que eligen este camino académico.

Un motor de empleo impulsado por la transición energética

El crecimiento de esta carrera está directamente vinculado a la transición energética que ya comenzó a nivel global. Gobiernos, empresas privadas e industrias avanzan hacia modelos basados en energía solar, eólica, bioenergía e hidrógeno verde.

Según proyecciones de la Agencia Internacional de Energía y el Banco Mundial, este proceso generará millones de nuevos puestos de trabajo técnicos y especializados en las próximas décadas. Ingenieros, licenciados y técnicos en energías renovables serán clave para diseñar, implementar y gestionar estos sistemas.

Por qué va a ser una de las carreras más demandadas

Hay varios factores que explican por qué esta disciplina se perfila como una de las más importantes del futuro cercano:

- La urgencia global por reducir el uso de combustibles fósiles.

- El aumento sostenido de inversiones en energías limpias.

- La aplicación de políticas ambientales cada vez más estrictas.

- La reconversión de industrias hacia modelos productivos sustentables.

Quienes se formen ahora en energías renovables llegarán al mercado laboral con ventaja cuando la transición energética sea total y la demanda se dispare.

Además, se trata de una profesión con impacto social y ambiental, algo que cada vez pesa más entre quienes buscan carreras con sentido.

Dónde se puede estudiar en Argentina y en Tucumán

En el país existen distintas propuestas de formación vinculadas a las energías renovables, tanto en universidades públicas como privadas. Entre ellas se destaca la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que ofrece tecnicaturas, licenciaturas y diplomaturas en sus distintas facultades regionales, incluida la Regional Tucumán. También cuentan con carreras y trayectos formativos en el área la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Universidad Siglo 21.

En Tucumán, además, la Universidad San Pablo-T dicta la Licenciatura en Energías Renovables, una carrera de cuatro años, con modalidad a distancia y depende del Instituto de Educación a Distancia y Tecnología Educativa.

Otra alternativa de formación es la Diplomatura Universitaria en Tecnología y Gestión de Energías Alternativas, que se dicta en la UTN Tucumán. Tiene una duración de cuatro meses, se desarrolla en modalidad 100% virtual, aunque incluye dos jornadas presenciales de cursado, y ofrece descuentos para graduados y estudiantes.

