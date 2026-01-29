Ahuyentá cucarachas mezclando cebolla y limón: ¿cómo funciona?

Donde colocar la mezcla y cómo potenciar el efecto

Para asegurar la máxima efectividad, resulta fundamental colocar la preparación en puntos estratégicos donde estos insectos transitan con frecuencia. Los espacios debajo de la pileta, las áreas ocultas detrás de la heladera, las cercanías de los desagües y el interior de las alacenas con poco movimiento representan los sitios ideales para su ubicación. La proximidad del repelente a estos focos de actividad garantiza que el aroma cumpla su función de barrera de manera constante.