Por qué estos insectos son más peligrosos de lo que se pensaba, según un reciente estudio

Durante un periodo de siete semanas, los científicos observaron que, a medida que los grillos crecían —incrementando su envergadura corporal hasta 25 veces—, también lo hacía la dimensión de su boca. Solo cuando la abertura bucal superaba la magnitud de las partículas, podían ingerirlas enteras. Marshall Ritchie explicó: “Una vez que una partícula era lo suficientemente grande para ser ingerida, los ejemplares continuaron comiéndola durante el resto de su vida”.