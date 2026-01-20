Cómo ahuyentar a las hormigas fácilmente usando solo productos naturales y económicos

Lo que nunca debemos hacer para ahuyentar las hormigas

Para eliminar las hormigas de casa debemos tener presente una advertencia: jamás hay que matarlas aplastándolas o con un golpe. Esto hará que se libere el ácido fórmico y otras sustancias que tienen en el interior y que la casa huela increíblemente mal. Por no hablar de matarlas, ya que así podría alertar al resto por la señal química y provocar que lleguen muchas más en masa.