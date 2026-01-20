Cómo ahuyentar a las hormigas fácilmente usando solo productos naturales y económicos

Durante la temporada de lluvia, la presencia de insectos en el hogar aumenta considerablemente, posicionando a las hormigas como los visitantes más recurrentes. Estas criaturas representan un desafío doméstico, ya que su aparición suele implicar la instalación de colonias completas en lugar de individuos aislados. Es fundamental conocer los métodos adecuados para alejarlas de los espacios comunes sin recurrir a prácticas ineficaces.
El incremento de la actividad vital durante el verano impulsa a estos insectos a abandonar sus refugios subterráneos en busca de sustento. El calor acelera su ciclo reproductivo, una característica que comparten con los mosquitos y las cucarachas, obligándolos a recolectar mayores cantidades de alimento para asegurar la supervivencia de la colonia.
Lo que nunca debemos hacer para ahuyentar las hormigas
Para eliminar las hormigas de casa debemos tener presente una advertencia: jamás hay que matarlas aplastándolas o con un golpe. Esto hará que se libere el ácido fórmico y otras sustancias que tienen en el interior y que la casa huela increíblemente mal. Por no hablar de matarlas, ya que así podría alertar al resto por la señal química y provocar que lleguen muchas más en masa.
La mejor forma de eliminarlas es utilizando productos naturales no dañinos ni con la casa ni con el medioambiente. Además debemos priorizar mantener el suelo, la pileta de la cocina, la encimera y otras superficies libres de restos de comida que puedan llamar la atención de las hormigas para comenzar su invasión a nuestra casa.
Trucos naturales para eliminar las hormigas fácilmente
Si querés mantener a las hormigas fuera de tu hogar, debés saber que les desagradan profundamente los siguientes olores: vinagre, limón, lavanda, laurel, canela, menta, ajo, etc. Colocando recipientes con alguno de estos ingredientes en puntos estratégicos de la casa donde más aparezcan o cerca de los puntos de acceso, como puertas y ventanas, podremos conseguir que las hormigas se lo piensen antes dos veces de entrar en casa, consignaron desde el diario La Razón.
Además, mezclando azúcar con levadura y bicarbonato o bórax, crearemos una pasta que atraerá a las hormigas, pero que una vez la ingieran será totalmente letal para ellas, muriendo a las pocas horas. Si ninguno de estos trucos funciona y la situación se vuelve exagerada, lo mejor es llamar a un profesional en control de plagas para que de deshaga de los insectos.