Todo lo que hay que saber del Seven de Tafí del Valle: horarios, formato y servicios

El tradicional torneo se jugará en la estancia El Churqui, con entrada gratuita, 12 equipos, cuatro zonas y finales desde las 17.30. Guía completa para vivir la jornada.

Hace 18 Min

La edición 26 del Seven de Tafí del Valle ya tiene todo listo para una nueva jornada de rugby, fiesta y montaña. Con partidos desde la mañana, servicios para el público y transmisión en vivo, el certamen vuelve a reunir a clubes de la región en uno de los escenarios más tradicionales del verano tucumano.

¿A qué hora comienza el Seven y dónde será?

El primer partido comenzará a las 10, con el cruce entre Los Tarcos (Off) y Los Teros de Catamarca (Gulero 7). Desde ese momento, el predio de la estancia El Churqui ya contará con stands y food trucks habilitados para el público.

¿Qué servicios habrá en El Churqui?

Dentro de la estancia, los asistentes podrán encontrar food trucks y distintos stands con actividades recreativas. Además, habrá un estacionamiento contiguo al predio principal, aunque no pertenece a la organización del evento, por lo que no tiene un valor oficial establecido.

¿Cómo será la entrada?

La entrada será gratuita para todo el público. De todos modos, habrá un stand del Espacio Juntarnos, donde se recaudarán fondos destinados a esa fundación solidaria.

¿Cómo instalar la aplicación oficial del Seven?

La aplicación oficial del Seven ya se encuentra disponible en Play Store y App Store. Allí se podrá consultar el fixture, los horarios, los resultados en vivo, los planteles y los menús de los distintos stands con sus precios. Algunos locales incluso permitirán realizar reservas desde la app.

¿Cómo están compuestas las zonas?

En esta edición habrá cuatro zonas de tres equipos cada una:

  • Grupo 1: Universitario (Stella Artois), Los Tarcos (Off) y Los Teros (Gulero 7).
  • Grupo 2: Palau 7 (Agua Palau), Tigres Rugby Club (La Argentina) y Aguará Guazú (Municipalidad de Aguilares).
  • Grupo 3: Jockey Club de Salta (Iveco Ortega), Cardenales (Lysoform) y Santiago Lawn Tennis (A Nation).
  • Grupo 4: Huirapuca (Ciudad de Concepción), Universitario de Salta (Sancor Salud) y Jockey Club de Tucumán (Roy Riff).

¿Cómo es el formato del torneo?

Participarán 12 equipos, divididos en cuatro zonas. En la fase inicial jugarán todos contra todos dentro de cada grupo, a lo largo de dos fechas. El sistema de puntaje será: tres puntos por victoria, uno por empate y cero por derrota.

Tras la fase clasificatoria, se disputarán las Copas de Oro, Plata y Bronce: los primeros de cada grupo jugarán por el Oro; los segundos, por la Plata; y los terceros, por el Bronce. Los cruces respetarán el esquema zona 1 vs zona 2 y zona 3 vs zona 4.

¿A qué hora serán las finales?

Las finales comenzarán alrededor de las 17.30. Primero se jugará la Copa Bronce, luego la Copa Plata (17.50) y finalmente la Copa Oro (18.10).

¿Quiénes son los máximos ganadores?

El máximo ganador histórico del Seven de Tafí del Valle es el seleccionado de Salta, que no participará en esta edición. Lo siguen el seleccionado tucumano y Huirapuca.

¿Por dónde se puede seguir el evento?

LA GACETA realizará un stream en vivo desde las 14, con entrevistas, juegos, dinámicas especiales y el seguimiento del desarrollo de los partidos a lo largo de toda la jornada.

