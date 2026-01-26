Seven de Tafí del Valle 2026: así será el reglamento, el formato y los criterios de desempate

En caso de igualdad de puntos al cierre de la fase de grupos, el reglamento establece un orden exhaustivo de desempate. Primero se considerará la mayor cantidad de tries en el partido entre los equipos empatados. Si persiste la igualdad, se tomará en cuenta la cantidad total de tries convertidos en la ronda clasificatoria, luego los tantos a favor, la diferencia entre tantos a favor y en contra, la diferencia entre tries a favor y en contra y, posteriormente, la menor cantidad de jugadores sancionados disciplinariamente (priorizando tarjetas rojas y luego amarillas). Si aun así no se define una posición, el desempate se resolverá mediante el lanzamiento de una moneda, a cargo de los managers de los equipos involucrados.