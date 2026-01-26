Seven de Tafí del Valle 2026: así será el reglamento, el formato y los criterios de desempate
La edición 26 del Seven de Tafí del Valle, que se disputará en 2026, tendrá un reglamento claro y detallado que ordena desde la conformación de los planteles hasta los criterios de desempate y las definiciones en instancias decisivas. El objetivo es garantizar igualdad de condiciones, fluidez en la competencia y resoluciones precisas ante cualquier eventualidad.
En primer lugar, todos los partidos se regirán por las reglas vigentes del juego establecidas por World Rugby, con las variaciones específicas aprobadas para la modalidad Seven. En cuanto al material de juego, se utilizarán exclusivamente las pelotas provistas por la organización. Cualquier reclamo vinculado a su estado o características deberá ser planteado al referí del encuentro, cuya decisión será definitiva.
Cada equipo estará compuesto por 14 integrantes: un máximo de 12 jugadores y dos auxiliares. Durante el partido se permitirán hasta cinco cambios, aclarando que un jugador reemplazado por decisión táctica -y no por lesión- computará dentro de ese límite. Un jugador sustituido no podrá reingresar en el mismo partido, salvo para reemplazar de manera temporal a un compañero que presente una lesión sangrante.
Grupos
El formato del torneo contempla la participación de 12 equipos, que serán divididos en cuatro zonas de tres equipos cada una. En la fase inicial, los equipos se enfrentarán todos contra todos dentro de su grupo, a lo largo de dos fechas. Las posiciones se determinarán por el puntaje obtenido: tres puntos por victoria, uno por empate y cero por derrota. También se asignará cero punto al equipo que no se presente o abandone el partido (walk over), mientras que el rival que sí dispute el encuentro será declarado ganador y recibirá los tres puntos.
Finalizada la fase clasificatoria, los equipos accederán a una segunda etapa para disputar las Copas de Oro, Plata y Bronce. Los primeros de cada grupo jugarán por la Copa de Oro; los segundos, por la Copa de Plata; y los terceros, por la Copa de Bronce. Los cruces de semifinales se armarán respetando la ubicación en las zonas: zona 1 vs zona 2 y zona 3 vs zona 4, tanto para Oro como para Plata y Bronce.
En caso de igualdad de puntos al cierre de la fase de grupos, el reglamento establece un orden exhaustivo de desempate. Primero se considerará la mayor cantidad de tries en el partido entre los equipos empatados. Si persiste la igualdad, se tomará en cuenta la cantidad total de tries convertidos en la ronda clasificatoria, luego los tantos a favor, la diferencia entre tantos a favor y en contra, la diferencia entre tries a favor y en contra y, posteriormente, la menor cantidad de jugadores sancionados disciplinariamente (priorizando tarjetas rojas y luego amarillas). Si aun así no se define una posición, el desempate se resolverá mediante el lanzamiento de una moneda, a cargo de los managers de los equipos involucrados.
En las instancias finales -semifinales y finales- todos los partidos deberán tener un ganador. Si el tiempo reglamentario finaliza empatado, se disputará un tiempo extra por el sistema de muerte súbita, en dos períodos de cinco minutos, con cambio de lado y sin intervalo. Antes de iniciarlo se realizará un nuevo sorteo para determinar qué equipo reinicia el juego. El primer equipo que anote puntos será declarado ganador.
El reglamento también detalla aspectos médicos y disciplinarios. Habrá un oficial médico designado durante los partidos, cuya opinión será determinante para decidir si un jugador puede continuar o no en el encuentro. Si se determina que no está en condiciones, no podrá volver a jugar. Solo el referee autorizará el ingreso de un reemplazo. Los jugadores expulsados quedarán automáticamente fuera del torneo, y el árbitro deberá elevar el informe correspondiente a la URT. En tanto, los jugadores amonestados con tarjeta amarilla deberán abandonar el campo durante dos minutos, bajo control arbitral.
Por último, el reglamento contempla la suspensión de partidos. Si un encuentro es interrumpido en el entretiempo o durante el segundo tiempo, el resultado se mantendrá tal como estaba al momento de la suspensión. Si, en cambio, el partido se abandona durante la primera mitad, el resultado se declarará empate, otorgando un punto a cada equipo y contabilizando los tantos convertidos para la tabla final.
Con este marco normativo, el Seven de Tafí del Valle 2026 se prepara para una nueva edición con reglas precisas, procedimientos claros y un formato que prioriza la competencia justa y la definición deportiva en cada instancia.