García Ascárate: una familia atravesada por el rugby y el Seven de Tafí
Ezequiel y Mariano comparten plantel, historia y una pasión heredada. Desde Natación y Gimnasia hasta Universitario Rugby Club de Salta, el deporte los une dentro y fuera de la cancha, con Tafí del Valle como escenario recurrente.
El rugby atraviesa a la familia García Ascárate desde hace generaciones, y hoy cuenta con seis representantes en el deporte. Con raíces en Natación y Gimnasia de Tucumán y una fuerte identificación con “Uni” de Salta, los hermanos vuelven a encontrarse en el Seven de Tafí del Valle, un torneo que para ellos combina competencia, historia y pertenencia.
El mayor, Ezequiel García Ascárate, fue quien inició el camino en Universitario Rugby Club de Salta tras mudarse a “La Linda” por motivos de estudios y trabajo familiar. “Mi papá jugó en Natación y Gimnasia y mi abuelo materno fue uno de los fundadores del club. El rugby siempre estuvo presente en nuestra familia”, relató.
Con el tiempo, sus hermanos siguieron ese recorrido hasta conformar un vínculo profundo con la institución salteña. “La ‘U’ es prácticamente nuestra casa. Nos recibió y nos cobijó a los seis”, contó.
Ezequiel es un habitué del Seven de Tafí del Valle, torneo que disputó en más de una decena de ediciones, tanto con clubes como representando a selecciones. “Es un torneo muy competitivo; van los mejores del NOA y por eso siempre nos gusta venir a participar”, explicó. Compartir la cancha con sus hermanos es, para él, una experiencia única. “No hay nada más lindo que jugar con tus hermanos”, afirmó.
El menor, Mariano García Ascárate, valora ese mismo recorrido, aunque desde un lugar distinto. Formado íntegramente en Universitario desde los cinco años, reconoce a sus hermanos como referencia constante. “Siempre fue mi sueño jugar con ellos. Cada vez que me toca compartir la cancha lo disfruto mucho”, contó. Mariano también sabe lo que es festejar en Tafí: en 2024 fue campeón con la selección de Salta junto a dos de sus hermanos, una experiencia que potenció aún más el significado del logro. “Tafí es muy competitivo y siempre apuntamos a llegar lo más alto. Haberlo ganado con ellos fue el doble de felicidad”, recordó.
En Tafí, a los pies de los cerros, los García Ascárate vuelven a encontrarse con su propia historia. La del rugby como herencia, como punto de unión y como lenguaje común entre hermanos. Más allá del resultado, cada edición del Seven los reúne en el mismo lugar en donde se mezclan competencia, familia y memoria deportiva, una combinación que explica por qué, año tras año, siguen volviendo.