García Ascárate: una familia atravesada por el rugby y el Seven de Tafí

El menor, Mariano García Ascárate, valora ese mismo recorrido, aunque desde un lugar distinto. Formado íntegramente en Universitario desde los cinco años, reconoce a sus hermanos como referencia constante. “Siempre fue mi sueño jugar con ellos. Cada vez que me toca compartir la cancha lo disfruto mucho”, contó. Mariano también sabe lo que es festejar en Tafí: en 2024 fue campeón con la selección de Salta junto a dos de sus hermanos, una experiencia que potenció aún más el significado del logro. “Tafí es muy competitivo y siempre apuntamos a llegar lo más alto. Haberlo ganado con ellos fue el doble de felicidad”, recordó.