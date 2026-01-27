"Soñamos con traer a Los Pumas 7's a Tafí del Valle", dijeron desde la organización del Seven

Con la ilusión intacta de seguir creciendo y con un anhelo que sobrevuela cada edición, el Seven de Tafí del Valle tuvo su presentación oficial. Allí, Martín Terán, uno de los organizadores del evento, lanzó un sueño a futuro: volver a recibir a Los Pumas Seven en los cerros tucumanos. La edición 26 del tradicional torneo fue lanzada en uno de los salones del Ente Tucumán Turismo, durante un acto que combinó anuncios tecnológicos, expectativas deportivas y un fuerte impacto turístico y social.
La presentación estuvo ordenada y conducida por Cayetano Fortino, quien tomó la posta y organizó el desarrollo de la jornada. Tras la proyección de un video institucional, llegó una de las grandes novedades de esta edición, que se disputará el sábado 31 de enero: el lanzamiento de la aplicación oficial del Seven de Tafí del Valle. La app, ya disponible tanto en App Store como en Play Store, permitirá seguir los resultados de los partidos en tiempo real, consultar planteles y camisetas, y también acceder a los menúes y precios de algunos de los locales gastronómicos presentes en el predio. El objetivo es claro: que el público tenga toda la información del evento al alcance de la mano y pueda vivir la experiencia de manera integral.
En lo organizativo, se confirmó que la entrada al Seven será libre y gratuita. Sin embargo, la jornada también tendrá una fuerte pata solidaria: en el ingreso al predio habrá un stand del Espacio Juntarnos, en donde se podrá realizar una donación voluntaria para colaborar con el trabajo que lleva adelante la institución. Además, desde la organización remarcaron que no se realizará ningún tercer tiempo ni evento nocturno, por lo que la actividad concluirá una vez finalizada la premiación. Al igual que en las últimas ediciones, el torneo se desarrollará en la estancia El Churqui, un escenario que ya se volvió parte de la identidad del Seven.
Tras la presentación oficial, Martín Terán habló sobre la expectativa de público y al crecimiento sostenido que viene teniendo el evento año tras año. “Qué lindo sería superar las 25.000 personas. Recién me comentaba el intendente de Tafí que está todo lleno, y la verdad que es buenísimo que pase esto. Para mí es un orgullo formar parte de un evento tan importante para Tucumán, tanto desde lo turístico como lo deportivo”, señaló.
Terán destacó la incorporación de la aplicación como un salto de calidad y volvió a invitar a tucumanos y visitantes de otras provincias a acercarse a Tafí del Valle. “La idea es que la gente venga, conozca Tafí, disfrute de un lugar divino y pueda ver buen rugby. Hay equipos importantes de Tucumán y de otras provincias, por lo que el nivel va a ser muy bueno”, sostuvo. Además, adelantó que durante la jornada habrán sorteos, entre ellos camisetas de jugadores como Mateo Carreras y Tomás Albornoz, bicicletas y premios aportados por distintas empresas que acompañan el evento.
El cronograma será intenso: la actividad comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 19, con partidos durante toda la jornada y un clima festivo que ya es una marca registrada del Seven. “Cualquier lugar de Tafí es lindo, es accesible, está cerca de hoteles y zonas en las que la gente se puede alojar. Todo acompaña para pasar un gran sábado”, agregó el organizador.
Pero el pasaje que más ilusión despertó llegó cuando Terán habló del futuro. “Sería divino que la gente pueda ver semejantes jugadores acá en Tafí del Valle. Capaz que es un desafío para el año que viene, pero me encantaría. Vinieron en 2003, así que ¿por qué no pensar que se pueda repetir?”, se preguntó. Aunque este año no habrá seleccionados nacionales, sí llegarán equipos de gran nivel de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, lo que garantiza una competencia exigente en las Copas de Oro, Platino y Bronce.
Inés Frías Silva, vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, puso el foco en el impacto integral del Seven. “Este evento es mucho más que un evento deportivo: es una experiencia turística en sí misma. Se conjugan el paisaje, Tafí y la posibilidad de recorrer sus rincones, de disfrutarlo a caballo, en bicicleta o caminando”, afirmó. También destacó el rol del turismo como motor de la economía local y resaltó la importancia de la pata solidaria del evento.
Frías Silva confirmó que la ocupación hotelera en Tafí del Valle ronda el 90% para el fin de semana del Seven y se mostró optimista con la posibilidad de superar el récord de asistencia del año pasado. “La vara está alta, pero la innovación permanente hace que la gente quiera volver. Ojalá el sábado a la noche podamos decir que lo superamos”, concluyó.