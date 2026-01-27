"Soñamos con traer a Los Pumas 7's a Tafí del Valle", dijeron desde la organización del Seven

La presentación estuvo ordenada y conducida por Cayetano Fortino, quien tomó la posta y organizó el desarrollo de la jornada. Tras la proyección de un video institucional, llegó una de las grandes novedades de esta edición, que se disputará el sábado 31 de enero: el lanzamiento de la aplicación oficial del Seven de Tafí del Valle. La app, ya disponible tanto en App Store como en Play Store, permitirá seguir los resultados de los partidos en tiempo real, consultar planteles y camisetas, y también acceder a los menúes y precios de algunos de los locales gastronómicos presentes en el predio. El objetivo es claro: que el público tenga toda la información del evento al alcance de la mano y pueda vivir la experiencia de manera integral.