Jugó con Los Pumas Seven, disputó 15 ediciones del Seven de Tafí del Valle y ahora dirigirá a Universitario

Su historia en Tafí comenzó en 2003, cuando con apenas 19 años disputó su primer Seven con una camiseta especial: la de Los Pumas. Aquella experiencia quedó marcada tanto por lo deportivo como por una anécdota que se transformó en leyenda. “Fue una locura. Jugábamos con Los Pumas, salimos campeones, pero después hubo un problema por el tema de los sponsors. La camiseta de los Pumas tenía Visa y nosotros jugábamos para Aerolíneas Argentinas. Eso generó un conflicto con la UAR y nunca más nos volvieron a invitar”, recordó.