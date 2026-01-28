Por qué el Seven de Tafí del Valle se juega en El Churqui

Si el Seven de Tafí del Valle logró consolidarse como uno de los eventos deportivos más emblemáticos del verano en el NOA, gran parte de esa identidad se construyó a partir de un lugar. La estancia El Churqui es el escenario donde se juega el torneo, claro que sí. Y más que eso, es el punto en el que el paisaje, el deporte y la organización encuentran equilibrio y sentido.
“El mejor lugar que tiene Tafí del Valle en la naturaleza es El Churqui”, sostuvo Cayetano Fortino, uno de los organizadores del Seven. “El paisaje es increíble, el entorno es maravilloso y la cancha es inmejorable”, expresó. “El campo de juego en sí es realmente impresionante y hoy es un multiespacio deportivo que funciona incluso como driving para la práctica de golf”, agregó.
La elección del predio no fue casual ni permanente. A lo largo de su historia, el Seven debió mudarse en distintas oportunidades, siempre condicionado por el estado del lugar. “Cuando no se hizo acá fue porque no se daban las circunstancias, sea porque no estaba mantenido o porque estaba cerrado al publico”, explicó Fortino. “En esos años, las ediciones se jugaron en la cancha de polo de La Angostura”, recordó.
El regreso a El Churqui se dio cuando el predio volvió a estar habilitado y en condiciones de recibir un evento de esta magnitud. “Volvimos ahora porque se habilitó de nuevo”, afirmó el organizador. “La proximidad con la villa, los accesos y el paisaje hacen una sumatoria de puntos muy difícil de igualar”, remarcó.
El Seven de Tafí del Valle se disputa tradicionalmente el último fin de semana de enero y, desde 2005, ocupa un lugar propio dentro del calendario. “Esta organización tomó la posta ese año y esta es nuestra edición número 21”, indicó Fortino. “Hubo cinco o seis ediciones que no se hicieron en El Churqui, pero siempre fue el escenario al que quisimos volver”, expresó.
La edición 2026 ratifica esa elección y amplía la experiencia del evento. “Este año el Seven viene con muchas sorpresas”, adelantó Fortino. “Por primera vez habrá una oferta gastronómica enorme, con 12 food trucks, todos con menús distintos, que serán un atractivo muy importante para quienes asistan”, detalló.
Además, el entorno de la cancha tendrá un rol central ya que todo el perímetro estará cubierto con carpas y más de 60 stands de empresas, en las que la gente podrá recorrer y conocer más de la industria tucumana.
Aspectos tecnológicos
El evento también contará con transmisiones en vivo y un streaming exclusivo a través de LA GACETA, y este jueves se actualizará la aplicación oficial del Seven. “A lo largo del día, estará disponible la actualización y se podrán conocer los jugadores”, confirmó Fortino.
La herramienta tecnológica fue pensada para acompañar al público antes, durante y después del torneo. A través de la app, los usuarios podrán seguir los partidos en tiempo real, consultar resultados, fixture y cruces, elegir equipos favoritos y acceder a información práctica del evento.
También contará con un mapa interactivo del predio, menús de los food sponsors y contenidos históricos que repasan más de dos décadas de trayectoria del Seven.
En lo deportivo, el certamen ya tiene definidos a los 12 equipos participantes y la conformación de las cuatro zonas, lo que permitió ordenar el cuadro inicial de competencia. La actividad en cancha comenzará el sábado, con un formato que garantiza igualdad de condiciones, criterios claros de desempate y definiciones precisas en cada instancia decisiva.
La previa también tendrá uno de sus momentos tradicionales este viernes, cuando se realice la presentación formal de las camisetas con la presencia de los capitanes y representantes de los equipos. En la edición pasada, ese evento debió suspenderse por las intensas lluvias que afectaron a Tafí del Valle, dejando como única actividad previa la recepción oficial que se llevó a cabo en el hotel Huayna Killa.
Detrás de cada detalle hay meses de trabajo. “Nosotros empezamos a desarrollar el evento desde la segunda quincena de julio”, contó Fortino. “En septiembre hacemos la primera presentación en la Feria Internacional del Turismo, en Buenos Aires, y desde ahí no paramos”, explicó. “Todo hace al evento, pero lo clave es el dónde y esa coordinación necesita de un lugar soñado como El Churqui”, concluyó.
Por último, el organizador destacó el acompañamiento del anfitrión del predio. “Esto es posible gracias a Julio Zavaleta, que nos abre las puertas de su casa para poder realizar este evento”, concluyó.