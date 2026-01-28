Por qué el Seven de Tafí del Valle se juega en El Churqui

Si el Seven de Tafí del Valle logró consolidarse como uno de los eventos deportivos más emblemáticos del verano en el NOA, gran parte de esa identidad se construyó a partir de un lugar. La estancia El Churqui es el escenario donde se juega el torneo, claro que sí. Y más que eso, es el punto en el que el paisaje, el deporte y la organización encuentran equilibrio y sentido.