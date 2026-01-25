El Seven de Tafí del Valle 2026 dio a conocer los diseños de las camisetas

El Seven de Tafí del Valle comenzó a palpitar su edición 2026 con la difusión de los diseños de las camisetas que utilizarán los equipos participantes. Como ocurre habitualmente, las casacas fueron presentadas de manera virtual a través de las redes oficiales del evento, permitiendo que el público conozca con anticipación la identidad de cada conjunto.
La presentación formal, con la presencia de los capitanes y representantes de los equipos, se realizará en la previa del torneo, durante el tradicional evento previsto para el viernes. Ese encuentro forma parte del cronograma habitual del Seven y suele marcar uno de los momentos destacados antes del inicio de la competencia.
En la edición pasada, esta reunión no pudo llevarse a cabo debido a las intensas lluvias que afectaron a Tafí del Valle en la previa del certamen. Las condiciones climáticas obligaron a suspender el evento previsto para la noche del viernes, dejando como única actividad previa la recepción oficial en el hotel Huayna Killa.
Este año, la organización ya dio el primer paso con la difusión digital de los diseños y quedó a la espera de poder concretar la presentación presencial, siempre sujeta a las condiciones climáticas, como suele ocurrir en cada edición del tradicional torneo veraniego.