Juicio por YPF: el Gobierno pidió suspender la entrega de chats y mails y frenar el pedido de desacato

En el marco del juicio por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino pidió a la Justicia de Estados Unidos que se suspenda la entrega de chats y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios, así como también que se deje sin efecto la solicitud para declarar a la Argentina en desacato. El reclamo fue presentado este miércoles ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por la Procuración del Tesoro de la Nación.