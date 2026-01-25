Nunca se compró tanto afuera: récord histórico del sistema puerta a puerta

Cuáles son los productos más elegidos

El ranking de los productos más adquiridos combina bienes básicos y otros aspiracionales. Ropa y calzado lideran por variedad y precio, seguidos por celulares, computadoras, consolas de videojuegos y accesorios electrónicos, en un contexto en el que la tecnología continúa siendo sensiblemente más cara en la Argentina. También se destacan artículos como el termo Stanley, juguetes, productos para el hogar y el exterior, muebles, y una demanda en alza de maquillajes, perfumes y productos de cuidado personal, traccionada por marcas que no se consiguen en el país o que resultan más económicas en plataformas internacionales.