Encuesta nacional: el sueldo pierde contra la inflación y crece la autopercepción de pobreza

La inflación, los salarios y la pérdida del poder adquisitivo continúan siendo los principales condicionantes del humor social y de las expectativas económicas en Argentina. Así lo revela un relevamiento nacional de la consultora Zentrix, correspondiente a enero de 2026, que muestra una leve mejora en la percepción de la economía personal, aunque persiste una mirada mayoritariamente negativa sobre la situación del país.