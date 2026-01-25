Encuesta nacional: el sueldo pierde contra la inflación y crece la autopercepción de pobreza

La inflación, los salarios y la pérdida del poder adquisitivo continúan siendo los principales condicionantes del humor social y de las expectativas económicas en Argentina. Así lo revela un relevamiento nacional de la consultora Zentrix, correspondiente a enero de 2026, que muestra una leve mejora en la percepción de la economía personal, aunque persiste una mirada mayoritariamente negativa sobre la situación del país.
El informe aporta claves sobre el clima económico y social que enfrenta el Gobierno, con la inflación como principal preocupación transversal.
Más de la mitad de los argentinos se siente de clase baja
Uno de los datos más significativos de la encuesta es la autopercepción de clase social. El 50,8% de los encuestados se identifica como parte de la clase baja, mientras que el 38% se ubica dentro de la clase media. En contraste, apenas un 9,5% se considera de clase alta.
Este indicador refuerza la idea de un deterioro sostenido del poder adquisitivo y de las condiciones materiales de vida, aun en un contexto donde algunas variables comienzan a mostrar señales de estabilización.
Mejora la percepción de la economía personal
En el plano individual, el relevamiento muestra un cambio de tendencia. El 38,8% de los consultados considera que su economía personal está mejorando, superando a quienes la evalúan como negativa o regular, ambos con el 30,6%.
Según la serie histórica de Zentrix, este repunte se consolida en enero de 2026 luego de varios meses de estabilidad, lo que sugiere una mejora incipiente en la percepción del ingreso y el consumo cotidiano.
Visión negativa sobre la economía del país, aunque en descenso
A nivel macroeconómico, la mirada sigue siendo crítica. El 48,2% de los encuestados califica la situación del país como negativa. No obstante, el informe destaca que este porcentaje viene descendiendo desde agosto de 2025, mientras que la visión positiva creció hasta el 31,4%.
Este contraste entre expectativas personales y evaluación del contexto general aparece como una de las tensiones centrales del escenario actual.
Inflación y salarios: el principal foco de malestar social
La inflación continúa siendo el principal problema económico para los hogares. Un contundente 74,7% de los encuestados afirma que su salario no le gana a la inflación, un dato que explica la persistencia del descontento social pese a la mejora parcial de expectativas.
En este contexto, la credibilidad del INDEC muestra señales mixtas: el 56,4% desconfía de las estadísticas oficiales, aunque un 41,4% considera que los datos de inflación reflejan su realidad cotidiana. Este último porcentaje creció respecto de mediciones previas y sugiere una leve recuperación de la confianza en los indicadores oficiales.