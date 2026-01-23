Secciones
Los salarios perdieron contra la inflación en noviembre, según el INDEC

Entre enero y noviembre, los salarios acumulan una suba promedio de 36%, como producto del alza en el sector privado no registrado (87,7%), público (27,7%) y privado registrado (25,6%).

Los salarios aumentaron 1,8% en noviembre y se ubicaron por debajo de la inflación de ese mes, la cual fue del 2,5%, de acuerdo con cifras el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En la medición interanual, los ingresos se incrementaron un 40,3%, quedando por encima de la inflación del 31,4%.

La inflación de diciembre fue del 2,8% según el INDEC y cerró el 2025 con el menor dato desde 2017

Entre enero y noviembre, los salarios acumulan una suba promedio de 36%, como producto del alza en el sector privado no registrado (87,7%), público (27,7%) y privado registrado (25,6%). Así, quedaron por encima del Índice de Precios al Consumidor de ese mismo lapso (27,9%).

El crecimiento mensual estuvo compuesto por subas de 2,1% en el sector privado registrado, 1,2% en el sector público y 1,7% en el sector privado no registrado.

Mientras que el interanual fue consecuencia del incremento en el sector privado no registrado (100,5%), sector público (29,8%) y sector privado registrado (29,1%).

Desde el CEPEC comentaron que "la mejora que muestra el índice de salarios está impulsada principalmente por el componente informal, mientras que en el empleo registrado la recuperación es más lenta y todavía incompleta, con impacto directo sobre el consumo y la actividad económica".

Salarios públicos

Con respecto a los salarios del sector público nacional y provincial subieron en noviembre 1,3% y 1,1%, respectivamente.

La variación contra noviembre del 2024 fue de 21,3% para el rubro nacional y 33,5% para el provincial. Las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 19% para el subsector público nacional y de 31,2% para el subsector público provincial.

