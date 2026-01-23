Definen la suba para seguridad privada

Con el fin de preservar el poder adquisitivo del sector de vigiladores, la Unión personal de seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara de empresas de seguridad e investigación (CAESI) ratificaron su esquema paritario para el período de enero a junio. La estructura del acuerdo garantiza previsibilidad salarial durante los primeros seis meses del año, contemplando una cláusula de revisión estratégica para el 20 de mayo. En dicha acta de acuerdo, las partes volverán a la mesa de negociación para definir los incrementos correspondientes al segundo semestre de la actividad, asegurando la actualización constante de los haberes.
La resolución tomada contempla el pago de bonos no remunerativos mensuales para todas las categorías durante el primer semestre. En enero los trabajadores recibirán $ 10.000, mientras que en febrero, marzo y abril percibirán $ 25.000 mensuales. Para mayo el monto ascenderá a $ 30.000, y en junio alcanzará los $ 70.000, esta última suma se incorporará al salario básico a partir de julio. Dichos bonos no generan aportes jubilatorios ni contribuciones a la seguridad social, ni tampoco se consideran para el cálculo de adicionales como antigüedad, presentismo, nocturnidad, horas extras o vacaciones. Para el personal bajo regímenes de jornada parcial, reducida o discontinua, la liquidación de estos conceptos se efectuará en forma proporcional a la carga horaria cumplida. El salario básico para la categoría de vigilador general iniciará el año con un ajuste del 1,6% en enero respecto a diciembre, situándose en $ 867.200. A partir de allí, la escala ascenderá durante todo el semestre hasta alcanzar un incremento acumulado del 5,12%. Esta escala gradual se verá reflejada mes a mes, subiendo a $ 876.000 en febrero y $ 884.800 en marzo, el básico continuará su escalada a $ 893.650 en abril y a $ 902.600 en mayo, culminando el semestre en $ 911.650 hacia junio.
Al haber básico se le integran componentes fijos como un adicional por presentismo de $ 165.000 y un viático de $ 473.800. Al sumarse estos valores junto con el bono no remunerativo, el salario total bruto inicia en enero con un piso de $ 1.516.000. Esta cifra experimentará una transformación mensual sostenida incrementándose a $ 1.539.800 en febrero y $ 1.548.600 en marzo, continuando su escalada a $ 1.564.150 en abril y a $ 1.584.600 en mayo, alcanzando el máximo de $ 1.644.650 al cierre de junio.
El acuerdo firmado también incluye, además, un adicional remunerativo por vacaciones, diseñado para fortalecer el ingreso del personal de vigilancia durante su período de descanso. Este beneficio se liquidará de forma diaria y su importe dependerá del mes en que se gocen los días de licencia. Durante el primer trimestre, el monto será de $ 18.952 por día; en abril ascenderá a $ 19.220 y en mayo a $ 19.480. Finalmente, para quienes tomen su descanso a partir de junio, el adicional alcanzará los $ 19.920 diarios. Este plus por vacaciones tiene un tope máximo de 21 días de vacaciones y a diferencia de los bonos no remunerativos, este adicional sí cuenta para el cálculo de aportes, aguinaldo e indemnización.