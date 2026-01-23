Definen la suba para seguridad privada

La resolución tomada contempla el pago de bonos no remunerativos mensuales para todas las categorías durante el primer semestre. En enero los trabajadores recibirán $ 10.000, mientras que en febrero, marzo y abril percibirán $ 25.000 mensuales. Para mayo el monto ascenderá a $ 30.000, y en junio alcanzará los $ 70.000, esta última suma se incorporará al salario básico a partir de julio. Dichos bonos no generan aportes jubilatorios ni contribuciones a la seguridad social, ni tampoco se consideran para el cálculo de adicionales como antigüedad, presentismo, nocturnidad, horas extras o vacaciones. Para el personal bajo regímenes de jornada parcial, reducida o discontinua, la liquidación de estos conceptos se efectuará en forma proporcional a la carga horaria cumplida. El salario básico para la categoría de vigilador general iniciará el año con un ajuste del 1,6% en enero respecto a diciembre, situándose en $ 867.200. A partir de allí, la escala ascenderá durante todo el semestre hasta alcanzar un incremento acumulado del 5,12%. Esta escala gradual se verá reflejada mes a mes, subiendo a $ 876.000 en febrero y $ 884.800 en marzo, el básico continuará su escalada a $ 893.650 en abril y a $ 902.600 en mayo, culminando el semestre en $ 911.650 hacia junio.